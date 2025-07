Los 5 hackers más famosos: ¿Qué hicieron y qué pasó con ellos?

El hackeo ha marcado la historia de la tecnología, desde ataques a redes gubernamentales hasta filtraciones de datos. Los hackers han dejado huella en el mundo digital por sus delitos o por transformar sus vidas.

Estos son los cinco hackers más famosos, cuyo impacto sigue resonando en el mundo digital.

VER MÁS Conoce el reloj de culto que apareció en Volver al futuro II y Breaking Bad

Multifuncional, icónico y práctico es el reloj que mantiene una estética vintage y un gran valor cultural.

1. Kevin Mitnick: Del Fugitivo Más Buscado a Consultor de Ciberseguridad

Kevin Mitnick fue el hacker más buscado por el FBI en los 90. De adolescente, se infiltró en redes telefónicas y sistemas de empresas como Nokia y Motorola, robando datos confidenciales. Capturado en 1995, pasó cinco años en prisión. Tras su liberación, se reformó, convirtiéndose en consultor de ciberseguridad, escritor y conferencista, usando su talento para proteger.

2. Adrian Lamo: El "Hacker Vagabundo" y su Impacto en las Redes Abiertas

Adrian Lamo, conocido como el “hacker vagabundo”, se hizo famoso en los 2000 por hackear corporaciones como Microsoft y The New York Times. Buscaba vulnerabilidades en redes abiertas y a menudo alertaba a las empresas. En 2002, tras infiltrarse en The New York Times, fue arrestado y sentenciado. Años después, denunció a Chelsea Manning. Lamo falleció en 2018.

3. Kevin Poulsen: De la Manipulación Telefónica al Periodismo de Seguridad

Kevin Poulsen, alias “Dark Dante”, saltó a la fama en los 80 por hackear líneas telefónicas para manipular concursos de radio y ganar premios, incluyendo un Porsche. También accedió ilegalmente a bases de datos del FBI. Fue arrestado en 1991 y sentenciado a prisión. Después de cumplir su condena, se convirtió en periodista especializado en seguridad informática y editor senior de Wired.

VER MÁS Peñoles impulsa el talento joven, forjando un futuro sostenible en las comunidades mineras

4. Gary McKinnon: La Búsqueda de OVNIs en el Mayor Hackeo Militar

En 2001 y 2002, Gary McKinnon (“Solo”) realizó el mayor hackeo militar al acceder ilegalmente a 97 computadoras de la NASA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Afirmó que buscaba pruebas de OVNIs. Los Estados Unidos lo acusó de causar $700,000 en daños y pidió su extradición, pero el Reino Unido la bloqueó en 2012 por su salud mental. Desde entonces, McKinnon se mantiene alejado del ojo público.

5. Astra: El Misterio del "Hacker Fantasma" y el Espionaje Aeroespacial

La identidad de Astra nunca ha sido revelada. Este hacker griego se infiltró en los sistemas de Dassault Aviation (empresa aeroespacial francesa) durante más de cinco años (2002-2008). Robó información confidencial sobre diseños de aviones militares, vendiéndola a compradores. El daño económico superó los $360 millones. Astra fue arrestado en 2008, pero su nombre real, edad y apariencia siguen siendo desconocidos.