Look de oficina ideal para los días fríos

Mariana Rodríguez Cantú, empresaria, política y primera dama del estado de Nuevo León, se ha convertido en un referente de estilo para miles de mujeres en México. A través de sus redes sociales, Mariana comparte momentos de su día a día y, con frecuencia, nos regala looks que son pura inspiración para lucir en la oficina o en un evento especial.

Recientemente, publicó en sus historias de Instagram un outfit perfecto para enfrentar los días fríos en la oficina, combinando elegancia, comodidad y un toque moderno. Este look no solo destaca por su estilo sobrio, sino también por ser altamente replicable con piezas clave que seguramente tienes en tu clóset.

UN ÍCONO DE ESTILO CONTEMPORÁNEO

Este look es un ejemplo más de cómo Mariana logra equilibrar funcionalidad y moda, convirtiéndose en una inspiración para mujeres que buscan destacar en el ámbito profesional sin perder su esencia.

MARIANA RODRÍGUEZ LUCE UN LOOK MONOCROMÁTICO QUE TRIUNFA

El outfit de Mariana Rodríguez se compone de un abrigo largo negro, un pantalón de corte amplio, un suéter con estampado de estrellas y unos clásicos tenis en blanco y negro. La magia de este conjunto radica en su simplicidad y en cómo cada pieza se complementa para lograr un estilo equilibrado y sofisticado.

La pieza clave de este look es, definitivamente, el abrigo negro, ya que ofrece estructura y un aire profesional. Por otro lado, el suéter con estampado de estrellas añade un toque juvenil y divertido, rompiendo con la seriedad típica de los atuendos formales. Los pantalones amplios son perfectos para lograr un efecto estilizado, pero moderno, mientras que los tenis aportan comodidad sin sacrificar el estilo.

¿CÓMO RECREAR ESTE LOOK DE MARIANA RODRÍGUEZ?

Si quieres lucir un look inspirado en Mariana Rodríguez para tus días de oficina en los que el frío te gana, aquí te dejamos algunos consejos:

-Elige un abrigo estructurado. Un abrigo negro largo es una inversión que nunca pasa de moda. Busca uno con un corte clásico que puedas combinar con cualquier outfit. Aunque para este look, recomendamos uno negro, puedes elegir uno en tono camel o gris, que nunca pasarán de moda y combinan con todo.

-Apuesta por un suéter con personalidad. El estampado de estrellas que lleva Mariana es ideal para darle un giro único a un look monocromático. Si no tienes uno similar, cualquier suéter con un diseño llamativo pero sutil, que no te haga perder la elegancia, será una buena opción.

-Opta por pantalones "wide leg". Este tipo de pantalones de pierna ancha no solo son cómodos, sino que también estilizan la figura y proyectan un aire sofisticado.

-Dale un toque relajado con tenis. Puedes optar por unos clásicos como los Adidas o Converse. Estos son el complemento perfecto para equilibrar formalidad y comodidad. Si prefieres algo más formal, puedes sustituirlos por botines negros de tacón bajo.

-Accesorios minimalistas. Para un look profesional, puedes optar por joyería sencilla, como aretes pequeños o un reloj elegante.

¿POR QUÉ ESTE LOOK ES IDEAL PARA EL INVIERNO?

Además de ser cálido y cómodo, este look demuestra que es posible vestir a la moda sin sacrificar practicidad.

El uso de capas te permite adaptarte a los cambios de temperatura, mientras que los tonos neutros aseguran que el conjunto sea versátil y apropiado para diferentes ocasiones.