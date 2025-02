Look de impacto

La cantante Miley Cyrus sabe cómo sorprender con sus looks. Ha llevado el corte pixie, el estilo mullet, el pelo bicolor… Ahora revoluciona las redes sociales con un peinado con coleta extralarga.

La cola de caballo es uno de los estilos más clásicos usados por años. Solo que, por temporadas, sus diferentes variantes tienen cierto auge: baja, alta, bubble, entre otras.

Celebridades como Ariana Grande, Georgina Rodríguez, Jennifer Lopez y Kim Kardashian han lucido este tipo de peinado con frecuencia, es elegante, pero también audaz.

MILEY CYRUS IMPONE TENDENCIA CON COLETA ALTA

La cantante de Flowers compartió en redes el clip de una conversación entre ella y la actriz Pamela Anderson, que se centra en su canción Beautiful that Way, la cual forma parte de la banda sonora de la cinta The Last Showgirl, protagonizada por Pamela. El tema estuvo nominado a los Golden Globes.

Desde el momento de la publicación, Miley Cyrus impacta con su cambio de look. Se trata de un peinado pulido con coleta alta y alaciada. Para darle un sentido aún más elegante, luce la base cubierta con un mechón de cabello, una forma clásica que siempre funciona.

Miley Cyrus viste un total black para la ocasión, en el que destacan las transparencias y la falda anudada. Completa este look con joyas doradas, un brazalete XL llama la atención. En el maquillaje, resaltan la mirada con efecto ahumado, mejillas "sunkissed" y labios nude.

La coleta larga y alta es una opción elegante. Si usas extensiones, asegúrate de que el resultado sea muy natural.