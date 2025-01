Lomito callejero que enfrenta el frío invernal conmueve a los laguneros

Un perrito en Gómez Palacio movilizó a varios laguneros con tal de ayudarlo y que no pasara una noche en el frio que azota la región.

En redes sociales, se difundió anoche la foto de un lomito que se encontraba afuera de un conocido banco en la colonia Hamburgo, con una camiseta roja y mojada.

“Miren sus ojitos, está en el BBVA de Hamburgo #GomezPalacio , no se movía de ahí se me a figuraba que estaba de guardia, todo hermoso pero con mucho frío, en mi casa ya tenemos dos perras y no lo pude invitar a pasar la noche, no sé si habrá algún refugio donde lo puedan tener o alguna persona que lo resguarde estos días”, mencionó una persona junto a la imagen del can.

De acuerdo con varios comentarios, la imagen movilizó a ciertos laguneros, quienes, pese al frío fueron a buscar al conmovedor perrito.

“Diosito por qué me diste corazón de pollo con los perritos callejeros?, ya casi es madrugada, hace frío, pero pues vamos por uno”, dijo una joven, la cual fue a buscar al lomito a lugar donde lo vieron. También fue una señora y su marido. Ambos contaron que no tuvieron éxito pese a recorrer el lugar.

Lo que ya se sabe es que el perrito no fue desamparado. Hubo un joven de Gómez Palacio que lo vio y fue en su moto a buscarlo. Lo tiene en su hogar, sin embargo, dice que no puede conservarlo por lo que le buscará hogar. Su cuenta en Facebook es “Cuter Azul”.

Con esta imagen, se confirma que los laguneros, muchos son de buen corazón, y atienden al llamado de una causa noble. En estos días, se recomienda permitir a los lomitos y michis que viven en las calles, permitirles dormir en cocheras o bien colocar en exteriores de casas o trabajos, casitas de cartos o trapitos para que se resguarden.