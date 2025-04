ÁTICO

¿Por qué el gobierno insiste en usar recursos para actividades empresariales que, se ha demostrado, no puede hacer?

En México, lo público funciona mal. Basta ver los baches en las calles o el estado de cualquier hospital u oficina gubernamental.

En cuanto una familia tiene algo de recursos, suele preferir pagar por lo privado. En México, uno de cada diez estudiantes de educación básica asiste a una escuela privada. En los tres últimos ciclos escolares, las escuelas públicas de nivel básico perdieron poco más de medio millón de estudiantes, los planteles privados aumentaron en casi 300 mil. Un dato más, igual de revelador y más trágico: el gasto de bolsillo en salud, es decir, el que paga directamente el paciente, creció 30 por ciento entre 2018 y 2022.

Todas las inversiones del gobierno anterior fueron un desastre, desde la refinería de Dos Bocas, hasta las ocurrencias menores, como explotar turísticamente las Islas Marías. Ni parecen darse cuenta del fracaso. En la mañanera del 9 de abril presumieron que, entre diciembre del 2024 y marzo del 2025, 241 personas compraron alguno de los paquetes ofrecidos por el gobierno federal del Tren Maya, con boleto de avión desde el AIFA volando por Mexicana.

La mayor torpeza fue la administración del sistema de salud, en particular la compra de medicinas. ¿Qué hace este gobierno cuando Birmex, por la imperante corrupción e ineptitud de sus funcionarios, fracasa nuevamente en comprar medicinas? Promete fabricar medicinas. Como la vacuna Patria, la cual seguimos esperando.

¿Por qué el gobierno insiste en usar los recursos estatales para actividades empresariales que, se ha demostrado una y otra vez, no pueden hacer? En Domingo de Resurrección, es fácil pensar en el poder de la fe.

La ideología impide ver lo más elemental. El enamoramiento con las fuerzas del mercado llevó al gobierno de Peña Nieto a liberar y por tanto subir los precios de la gasolina en enero del 2017, sin medir las implicaciones políticas. Ahí comenzó a crecer la intención de voto de AMLO. El enamoramiento de este gobierno con la soberanía energética ha llevado a que después del desastre que fue Pemex en el sexenio pasado, la estrategia sea centralizar todo en Pemex, aunque ahora se pueda asociar con privados.

Hay ejemplos de empresas públicas que han sido promotoras del desarrollo, pero en México hoy son un obstáculo. China es un capitalismo de Estado con empresas sólidas estatales. Las ponen a competir. Las tres petroleras chinas: CNPC, Sinopec y CNOOC, cotizan en bolsa y tuvieron en el 2024 utilidades por más de 45 mil millones de dólares.

El gobierno de Sheinbaum no tiene dinero ni para lo más elemental. ¿No se aprende de lo costoso de los fracasos estatistas recientes?

Aunque una parte no ha sido realmente costo. Al no comprar todas las medicinas que se requieren, algo se ahorran y los ciudadanos han aceptado estoicamente el desabasto y el mal servicio de las entidades públicas de salud. Siguen votando por Morena.

Hay otra razón. Las empresas públicas requieren funcionarios. Hay que premiar con esos cargos a los leales. Los burócratas estatales se alían muchas veces con ciertos empresarios. La empresa del gobierno puede perder dinero, pero hay muchos ganadores en el camino, tanto empresarios como funcionarios.

Finalmente está la ignorancia. A AMLO le gustaba decir que "no tiene mucha ciencia gobernar". Su secreto para abaratar la compra de medicinas fue que el gobierno ya no contratara la distribución; la podía hacer el gobierno. Ahí está la megafarmacia como museo de lo absurdo.

Según el filósofo esloveno Slavoj Zizek: "Karl Popper elogió la comprobación científica de las hipótesis, diciendo que, de esa manera, permitíamos que nuestras hipótesis murieran en nuestro lugar". ¿Por qué no hay autocrítica alguna? En los gobiernos polarizadores no se les concede mérito alguno a los argumentos del adversario. Es claudicar. Y los que han muerto no son los que gobiernan. Ellos tienen cada vez más poder. En ese sentido, la estrategia ha funcionado muy bien.