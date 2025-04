Lo nupcial ya no sigue la moda

En las entrevistas a los diseñadores de moda nupcial se escucha a menudo la frase: "Cada novia es única". Un mantra que parece estar pasando de tópico a realidad a juzgar por la percepción desde las firmas de que las novias no quieren ir a la última, sino llevar lo que les gusta, una realidad que les obliga a cubrir todos los estilos.

La Barcelona Bridal Fashion Week, la principal pasarela de moda nupcial de España, abrió este miércoles su edición más internacional con las veteranas firmas Yolancris e Isabel Sanchís, que dieron el do de pecho con su artesanía, técnica y variedad de propuestas para las novias de 2026.

"Lo de las modas ya pasó. Estamos en un momento en que como hay tantas marcas, tantas posibilidades, lo mejor que puedes hacer es ser auténtica y no repetir lo que ya hacen los demás", explicó Yolancris.

Isabel Sanchís cuenta asimismo desde la trastienda de la pasarela española que las novias no quieren ir "todas iguales", por lo que su apuesta por la variedad ha llevado a la casa a confeccionar hasta 45 vestidos de novia distintos.

"No solo es que ya no sea tan importante la tendencia y cada novia quiera ir según su propia personalidad: es que cada vez más no hay uno, sino dos o tres vestidos si hay preboda o bien porque en la fiesta quieren un vestido más especial y que les permita bailar", añadió.

En su colección 'Paradoxe', Yolancris hace una oda a la dualidad entre los polos opuestos de la tradición e innovación, el 'boho' más desacomplejado y la alta costura.

En su rica apuesta para 2026 conviven tules pintados a mano, mikados de seda, chantilly, encajes de Calais y flores preservadas con sedas, encajes de algodón, croché, plisados y técnicas ancestrales. Toda una lección de patronaje y costura de un equipo tras la firma de modistos que ha salido a saludar al final del desfile junto a la diseñadora.

La firma de Isabel Sanchís y Paula Maiques (su hija), ambas directoras creativas de la firma, es igualmente ecléctica y reunió sobre la pasarela piezas en las que se encuentran desde vestidos mini con juegos de hebillas hasta piezas con microplisados manuales rematados con delicados encajes y vestidos con flores tridimensionales.

Esta temporada vuelven a apostar por su elemento insignia, la flor, y la realizan con efecto 3D con proceso artesanal en buena parte de las piezas.

Aunque sin duda la más llamativa es una falda flor con un mecanismo interior invisible motorizado que hace que los pétalos cobren vida al gusto de la novia.