Lluvias y fuertes vientos causan estragos en Saltillo

Diversas afectaciones se registraron en Saltillo tras la fuerte lluvia y vientos que se presentaron la tarde de este sábado.

De acuerdo al reporte por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no se tiene registro de personas lesionadas.

Asimismo, como medida preventiva, se cerró la vialidad en el bulevar José Musa de León, entre Narro Robles y Los Valdés, donde se brindó apoyo a un vehículo que quedó varado.

En la colonia Saltillo 2000, en el cruce de la calle Museo del Desierto y bulevar Javier García Villarreal se dañó un poste en su base con inclinación pronunciada, por lo que se dio parte a la Comisión Federal de Electricidad.

También, se registró la caída de un poste de semáforo en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza e Isidro López Zertuche.

Asimismo, se registró la caída de árboles en el cruce de las calles David Berlanga e Ignacio la Llave, colonia Topochico; Isidro López Zertuche y Puerto de Manzanillo en la colonia Las Brisas; uno más que cayó sobre un vehículo en Vía Veneto y Pablo L. Sidar en la colonia Roma; y un último que cayó sobre cables en el cruce de las calles Barnaza y Guijón, colonia Asturias.

No obstante, las autoridades municipales continúan en alerta y trabajando en los sectores afectados, ya que en algunos los semáforos dejaron de funcionar.