Llevarán a cabo campaña de esterilización de perros y gatos en San Pedro

Exhortó a los dueños de mascotas para que acudan a esta campaña en el Gimnasio Municipal

MARY VÁZQUEZ

Para promover el cuidado responsable de las mascotas y prevenir la sobrepoblación animal, el Centro de Atención y Rehabilitación Anima de San Pedro, realizará una campaña de esterilización canina y felina el próximo jueves 20 de agosto.

La responsable del Centro, Daniela Miroslava Obregón de la Cruz, destacó la importancia de que más familias se sumen a esta acción preventiva, por lo que los exhortó para que acudan a partir de las 9 de la mañana, en el Gimnasio Municipal.

Expuso que, el costo por procedimiento será de 500 pesos, con un anticipo de 250 pesos para asegurar el lugar. Los registros están abiertos tanto en el Centro de Rehabilitación Animal, así como en la Dirección de Desarrollo Social, ubicada en calle 5 de Mayo número 24, entre avenidas Guerrero y Juárez.

“Esterilizar es un acto de responsabilidad y amor hacia nuestras mascotas”, señaló Obregón de la Cruz.



               
               


               

               
               

               
               
               
