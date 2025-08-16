Llevan vacunación y desparasitación gratuita de mascotas al ejido Venecia

El Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Salud Municipal, se sumó a las Jornadas por la Paz, estrategia del Gobierno Federal que busca fortalecer el bienestar social mediante acciones comunitarias.

En esta edición, realizada en el ejido Venecia, se ofreció de manera gratuita vacunación y desparasitación para mascotas. Desde temprana hora, decenas de familias acudieron con sus animales de compañía, lo que representó un apoyo tanto a la economía familiar como a la salud pública.

José Antonio Adame Guerra, titular de Salud Municipal, destacó que la dependencia participa activamente en estas jornadas, con énfasis en la atención a los sectores más vulnerables.

En tanto, Gerardo López Hernández, responsable del Departamento de Control y Bienestar Animal, recordó que los servicios de adopción, vacunación y desparasitación están disponibles de forma permanente y gratuita en las instalaciones ubicadas en avenida Vergel 2970, colonia Nuevo Los Álamos.

La ciudadanía puede solicitar más información al teléfono 871 175 1000, extensión 306.