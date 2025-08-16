Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Salud Pública

Llevan vacunación y desparasitación gratuita de mascotas al ejido Venecia

Llevan vacunación y desparasitación gratuita de mascotas al ejido Venecia

Llevan vacunación y desparasitación gratuita de mascotas al ejido Venecia

DANIELA CERVANTES

El Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Salud Municipal, se sumó a las Jornadas por la Paz, estrategia del Gobierno Federal que busca fortalecer el bienestar social mediante acciones comunitarias.

En esta edición, realizada en el ejido Venecia, se ofreció de manera gratuita vacunación y desparasitación para mascotas. Desde temprana hora, decenas de familias acudieron con sus animales de compañía, lo que representó un apoyo tanto a la economía familiar como a la salud pública.

José Antonio Adame Guerra, titular de Salud Municipal, destacó que la dependencia participa activamente en estas jornadas, con énfasis en la atención a los sectores más vulnerables.

En tanto, Gerardo López Hernández, responsable del Departamento de Control y Bienestar Animal, recordó que los servicios de adopción, vacunación y desparasitación están disponibles de forma permanente y gratuita en las instalaciones ubicadas en avenida Vergel 2970, colonia Nuevo Los Álamos.

La ciudadanía puede solicitar más información al teléfono 871 175 1000, extensión 306.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Salud Pública

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Llevan vacunación y desparasitación gratuita de mascotas al ejido Venecia


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406953

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx