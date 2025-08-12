Llevan a cabo 'Juego de las Estrellas' de beisbol en San Pedro

Se llevó a cabo el Juego de Estrellas de la Liga Infantil de Beisbol del Grupo González y la Academia de Beisbol Pedro ‘Tío" García, reuniendo a seleccionados de los diferentes equipos infantiles de este deporte.

La jefa de la Unidad de Atención al Deporte, Ubaldina Mata González, agradeció la invitación y dio la bienvenida a la coordinadora regional de INEDEC, Alicia Guerrero González, quien estuvo presente en este importante evento deportivo.

Mata González reiteró que el Gobierno de San Pedro seguirá apoyando de manera decidida a todos los deportes, como una estrategia clave para fomentar una niñez sana, activa y con valores.

Por su parte, Alicia Guerrero González felicitó a los niños participantes por su esfuerzo y talento, así como a los padres de familia por su apoyo constante. En este partido se enfrentaron las selecciones de la categoría 11 y 12 años:

Selección Luis Herrera, "Huicho", integrada por jugadores de los equipos Dodgers de Panamá, Carboneros de Nilo Jr., y Coquetos de Brígida Jr., dirigidos por el mánager Ezequiel Colorado y el coach Santiago Sánchez.

Selección “Diego Fernández”, conformada por peloteros de la Academia “Tío” García, Bravos de San Francisco y Urquizo, bajo la dirección del mánager Irving García y el coach Ramón Soto.

Con eventos como éste, se reafirma el compromiso de impulsar el deporte y motivar a las nuevas generaciones a seguir practicando actividades que fortalezcan su desarrollo físico, emocional y social.

En este encuentro obtuvo la victoria la selección "Diego Fernández".