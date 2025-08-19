Lleva Luis Fernando Salazar feria de empleo a obreros de AHMSA

Coahuila AHMSA Monclova Saltillo Coahuila Intoxicaciones

Salazar destacó que la feria permitirá a los trabajadores de la región centro de Coahuila acceder a oportunidades laborales cercanas

El senador Luis Fernando Salazar anunció la segunda feria del empleo en Monclova, con alrededor de 200 vacantes y apoyo para traslado o reubicación de los aspirantes.

El evento cuenta con el respaldo de la empresa reclutadora Bad, de Nuevo León, especializada en personal calificado, que ofrecerá plazas con prestaciones superiores a la ley y seguro médico.

Salazar destacó que la feria permitirá a los trabajadores de la región centro de Coahuila acceder a oportunidades laborales cercanas, conservando contacto con sus familias durante el empleo o reubicación.

Durante la actividad, el senador también informó sobre la fase final de la liquidación de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), que contempla subasta de activos y atención a extrabajadores.

Deben obreros presentar demanda, aunque no es indispensable: Salazar


Se prevé que las subastas se implementen entre octubre y noviembre, con posibles liquidaciones en diciembre o enero, priorizando que los trabajadores reciban compensaciones conforme a contrato colectivo o ley de quiebras.


Salazar precisó que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) participa para garantizar que los extrabajadores presenten demandas y defiendan sus derechos antes de concluir la liquidación de AHMSA.


El legislador denunció irregularidades en la gestión del sindicato Democrático Minero, al señalar que intenta que trabajadores presenten bajas voluntarias para recibir pensión, mientras acusa a directivos de rapiña y venta indebida de activos.


Finalmente, hizo un llamado a la vigilancia y seguimiento de los activos de AHMSA, incluyendo terrenos, vehículos y aviones, reiterando que su intervención busca proteger los derechos de todos los trabajadores afectados.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: AHMSA Altos Hornos de México senador Luis Fernando Salazar

               


