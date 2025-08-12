Llegan más de 40 pasantes de medicina y enfermería a la Jurisdicción Sanitaria 01

Un nuevo grupo conformado por más de 40 pasantes de medicina y enfermería, llegaron a la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras y los cuales se integrarán a los diferentes centros de salud y hospitales.

Se trata de cinco médicos en formación, alrededor de 27 pasantes de enfermería, así como alrededor de 10 pasantes en licenciatura en nutrición ; según dio a conocer el doctor Jesús Manuel Chavarría Guerrero, coordinador en atención médica de la mencionada dependencia.

El funcionario estatal manifestó que a todos ellos se les otorgó una semana de capacitación, aunque considera que es muy poco tiempo para el gran número de programas y servicios que se otorgan en la Jurisdicción Sanitaria 01 en Piedras Negras. Además de los diferentes formatos, para las plataformas estatales y federales.

"Y es donde continuamos en las supervisiones, pero ahora sí supervisar y adiéstralos a que conlleven y hagan su deber ser en los centros de salud y en lo que vienen a hacer en su práctica o ejercicio en el área de la salud", indicó el funcionario estatal.

También consideró que, los que se tienen en los centros de salud son más en comparación con el grupo anterior, considerando que también las coordinaciones en las oficinas se dejan algunos para adiestramiento o de la coordinación de los programas que se están manejando.