Llega la “Consulta Legislativa” del Congreso del Estado a la Región Laguna

Avanza la “Consulta Legislativa” del Congreso del Estado, por lo cual este martes diputadas y diputados locales estuvieron en el municipio de Torreón para llevar a cabo este ejercicio de participación ciudadana que reúne a representantes de grupos situación de vulnerabilidad para emitir su opinión respecto diversas iniciativas de reforma en materia de inclusión y derechos humanos.

En esta reunión con sede en la región Laguna, estuvieron presentes la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; así como las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia; la diputada Blanca Rubí Lamas Velázquez; así como los diputados Felipe Eduardo González Miranda; Gerardo Aguado Gómez; Jorge Arturo Valdés Flores y Antonio Attolini Murra.

Asimismo, por parte de la ciudadanía se contó con la participación de representantes de personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBTIQ+.

Durante la reunión, las diputadas y diputados coincidieron en que estas Consultas forman parte de la agenda legislativa enfocada a tener un Congreso de Puertas Abiertas, donde se promueva la participación ciudadana, cumpliendo además con un proceso legislativo que busca conocer la opinión y sentir de personas en situación de vulnerabilidad previo a discutir en el pleno iniciativas de su interés.

Para esta “Consulta Legislativa”, previamente se hizo una convocatoria pública en todo el estado y continuará llevándose a cabo en diferentes regiones con el fin de que todas las personas interesadas puedan participar.

Más información se encuentra disponible en la página https://congresocoahuila.wixsite.com/consulta.