Llaman a sumarse a donación de ropa y medicamentos en la Presidencia de San Pedro

Durante miércoles y jueves el Departamento de Inclusión lleva a cabo la campaña de recolección de medicamentos y ropa nueva o usada en buen estado, por lo que llaman a sumarse a la causa.

El módulo para recibir las donaciones se instala en los pasillos de la Presidencia Municipal. Con esta actividad se busca promover la solidaridad de la comunidad y brindar apoyo a personas en situación vulnerable.

El jefe del citado departamento; Armando Rodríguez Guzmán mencionó que el stand de recolección estará disponible en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, para que la población pueda acudir a realizar su donativo y contribuir a esta noble causa.

“Se invita a todos los sampetrinos a participar y demostrar, una vez más, que la unión y el apoyo mutuo son la fuerza que distingue a San Pedro”.