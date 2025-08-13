Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro

Llaman a sumarse a donación de ropa y medicamentos en la Presidencia de San Pedro

Llaman a sumarse a donación de ropa y medicamentos en la Presidencia de San Pedro

Llaman a sumarse a donación de ropa y medicamentos en la Presidencia de San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Durante miércoles y jueves el Departamento de Inclusión lleva a cabo la campaña de recolección de medicamentos y ropa nueva o usada en buen estado, por lo que llaman a sumarse a la causa.

El módulo para recibir las donaciones se instala en los pasillos de la Presidencia Municipal. Con esta actividad se busca promover la solidaridad de la comunidad y brindar apoyo a personas en situación vulnerable.

El jefe del citado departamento; Armando Rodríguez Guzmán mencionó que el stand de recolección estará disponible en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, para que la población pueda acudir a realizar su donativo y contribuir a esta noble causa.

“Se invita a todos los sampetrinos a participar y demostrar, una vez más, que la unión y el apoyo mutuo son la fuerza que distingue a San Pedro”.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro Donación Ropa Medicamentos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Llaman a sumarse a donación de ropa y medicamentos en la Presidencia de San Pedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406251

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx