Llaman a Secretaría de Educación para que a ningún menor se le impida el ingreso a la escuela

ISABEL AMPUDIA

Desde el Congreso del Estado se hará un llamado a la Secretaria de Educación para que a nadie se le impida el ingreso a las escuelas, y mucho menos por no pagar una cuota, advirtió el diputado Álvaro Moreira Valdés.

El legislador priista, recordó que no se puede impedir el ingreso de los alumnos por falta de pago de inscripción, ya que la educación es gratuita. “Entendemos que en muchas escuelas los padres de familia se ponen de acuerdo para ciertas cooperaciones entre las sociedades de padres familia para mejoras de la escuela, para ciertas situaciones, pero no puede ser un requisito, no se puede condicionar el ingreso de esa manera”, puntualizó.

Comentó que en caso de que padres de familia estén pasando por dicha ayuda, sin duda se pueden acercar al legislador para exponer el problema y encontrar una solución.

“Vamos a hacer un llamado desde el Congreso del Estado a la Secretaría de Educación, para que verifique que a nadie se le impida el ingreso a las escuelas”, sostuvo.

Mencionó que al menos en su caso, ya recibió dos o tres casos, y se ha comunicado con los afectados para orientarlos y sobre todo para alertar a la Secretaría de Educación que en tal escuela está sucediendo eso.


               
               


               

               
               

               
               
               
