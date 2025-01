Llaman a reinstalar esculturas de Gilberto Aceves Navarro

'La Flor del Desierto' y 'Trabajo, Cultura, Desierto' (popularmente conocida como 'La Tríada'), ambas esculturas monumentales del reconocido artista mexicano Gilberto Aceves Navarro (1931-2019), continúan sin ser reinstaladas luego de que fuesen retiradas de sus espacios originales, debido a la construcción del Sistema Vial 4 Caminos (SV4C) y del Giro Independencia. Ante la situación, la Fundación Aceves Navarro convoca a un diálogo con el Ayuntamiento de Torreón sobre el destino que tendrán estas obras.

En entrevista exclusiva, Juan Manuel Aceves Navarro, director de la fundación e hijo del maestro, compartió que ningún miembro de su familia fue notificado por las autoridades torreonenses o coahuilenses sobre la remoción de las obras artísticas de su padre. Asimismo, desconocía la situación en la que se encuentran estas piezas que actualmente yacen desmontadas en la Unidad Deportiva Compresora y en el bulevar Senderos.

"Sin brincar a conclusiones, la situación es desafortunada, por no decir triste. Esperemos que llegue a buen fin y que sí haya una intención genuina para esas piezas, que no sólo tienen un valor cultural altísimo, sino también una gran dedicación y cariño de mi padre cuando las generó y las donó".

RETIRO DE ESCULTURAS

Fue en mayo de 2022 cuando, debido a las obras del SV4C, el municipio de Torreón y el gobierno del Estado de Coahuila retiraron la escultura 'La Flor del Desierto', la cual desde 2003 se encontraba sobre un camellón del bulevar Independencia, frente a la Plaza 4 Caminos. La obra fue desmontada en sus tres partes y trasladada a uno de los campos de la Unidad Deportiva Compresora, donde permanece a la intemperie y sin ninguna protección desde hace dos años y medio.

En un principio, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas del municipio de Torreón, indicó que la escultura se reinstalaría sobre el bulevar Independencia una vez concluido el SV4C. No obstante, tras la inauguración del sistema vial en septiembre de 2023, Von Bertrab Saracho confirmó que la escultura no volvería a su lugar de origen y que su destino dependería de las instrucciones del gobierno estatal.

En ese momento se abordó a Miguel Algara, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno de Coahuila, para conocer el futuro de la escultura, pero el funcionario se limitó a responder: "Velo con el municipio".

En mayo de 2024, Von Bertrab Saracho aseguró a este diario que la escultura finalmente se colocaría sobre la confluencia de la calzada Ávila Camacho, calzado Cuauhtémoc y bulevar Diagonal Reforma, en el SV4C. La reinstalación se realizaría entre junio y julio del año pasado, no obstante, esto no sucedió.

Desde entonces, este El Siglo ha realizado recorridos a la Unidad Deportiva Compresora para revisar el estado de 'La Flor del Desierto'. En el último de ellos, efectuado esta semana, se constató que la escultura presenta desprendimiento de pintura (se ha dicho que los desprendimientos ocurrieron durante el traslado), óxido, heces de aves y demás basura orgánica como hojas de árboles.

Mientras que, en abril de 2024, ante las obras del Giro Independencia (proyecto de índole municipal), la escultura 'Trabajo, Cultura, Desierto' (instalada en 2002 para conmemorar los 95 años de la ciudad) se retiró de la intersección del bulevar Independencia y el periférico Raúl López Sánchez. El municipio de Torreón trasladó las tres piezas del monumento al bulevar Senderos, a unos metros de la glorieta de la tienda Costco, donde se supone se reinstalaría.

El Giro Independencia fue inaugurado a principios de diciembre de 2024, mientras que la tienda Costco fue abierta un mes antes. Hasta el momento, las tres piezas que conforman la obra artística 'Trabajo, Cultura, Desierto' continúan a un costado de la carretera del bulevar Senderos, sobre la tierra, rodeadas por basura, como cartones y botellas de plástico, según constató un recorrido realizado esta semana por El Siglo.

POSTURA

Nacido en Ciudad de México, en 1931, Gilberto Aceves Navarro estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda". Trabajó como asistente de David Alfaro Siqueiros, es considerado uno de los grandes exponentes del expresionismo abstracto nacional y se le relaciona con el movimiento llamado la Ruptura. También fue merecedor de reconocimientos como la Medalla Bellas Artes 2011 y la Medalla de la UNAM 2014. Falleció en octubre de 2019 y recibió un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes.

Esta amplia trayectoria es la que su hijo, Juan Manuel Aceves Navarro, considera, se debe evaluar al momento de hablar sobre sus obras. Por tal motivo, espera que tanto 'La Flor del Desierto' como 'Trabajo, Cultura y Desierto' tengan un destino a la altura de su autor y sean reinstaladas.

"Espero lo mismo que esperaría con cualquier expresión artística y cultural dedicada al público en general, que sean consideradas como lo que son, como una obra pública que requiere respeto, primero que nada, de una conciencia, segundo, y de cuidado, y de cariño, sobre todo. Yo podría equipararlo a qué sucedería si un mural de Diego Rivera o de Siqueiros cayera en un destino similar... se levantaría el pueblo en armas. Bueno, Gilberto Aceves Navarro no es ningún artista menor, de hecho trabajó con Siqueiros de manera cercana. Y no es de estos artistas que han sido promovidos por la agenda pública como esos grandes monstruos. Es, desafortunadamente, parte de una generación que, por las instituciones culturales, ha tenido una omisión y una falta de apoyo que yo podría definir como crítica. Sin embargo, eso no quiere decir que actualmente no podamos darle una mirada como lo que es: uno de los grandes formadores de artistas, uno de los grandes expositores de nuestra cultura como nación, y uno de los grandes valores artísticos y culturales que ha generado este país".

Aunque no afirma que el caso de Torreón se trate de una negligencia por parte de las autoridades, Juan Manuel Aceves Navarro sí manifiesta que le gustaría conocer más a fondo sobre los planes o proyectos que se tienen para las obras realizadas por su padre.

"Que se den cuenta de que tienen un baluarte artístico y cultural muy, muy valioso, que lo traten como tal […] Si no te importa, incluye una convocatoria de mi parte para que las autoridades (de Torreón) se pongan en contacto conmigo y podamos dialogar y trabajar juntos al respecto. Como dato paralelo, podría decirte que trabajé directamente con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y con la alcaldía Cuauhtémoc para el rescate del mural de 'La Guerra y La Paz' que está en Santa María La Rivera. Por ahí están las notas. Entonces, sí tengo experiencia en poder colaborar con las instituciones culturales y gubernamentales para el rescate de las piezas de mi padre. Desafortunadamente, muchas veces sucede que no hay conciencia de ellas o de la importancia de las mismas, y es muy fácil decir: 'luego vemos, después vemos dónde queda'. Y entre tanto se va pasando el tiempo", finalizó.

Además de las esculturas monumentales, Gilberto Aceves Navarro dejó otras dos obras pictóricas en Torreón: un mural en la cafetería del Tec de Monterrey Campus Laguna y otro dentro del Teatro Martínez.