Llaman a participar en la convocatoria para elegir a reina de las fiestas de San Pedro

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Cultura, invita a las jóvenes sampetrinas a participar en la convocatoria para la elección de la reina de San Pedro, un certamen que busca resaltar la belleza, talento y valores de la juventud del municipio.

La convocatoria está dirigida a jóvenes con arraigo en la comunidad, que deseen representar con orgullo la tradición, identidad y alegría de las fiestas sampetrinas.

Las interesadas podrán registrarse en las oficinas de la Casa de la Cultura, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes y la fecha limite es el día 22 de agosto.

REQUISITOS

Pueden pueden participar mujeres nacidas en el municipio o que tengan un mínimo de 10 años de residencia en el área urbana o rural, de 18 y 25 años, soltera, con disposición de horario para participar en los ensayos y actividades cívicas culturales y sociales que se desarrollen.

Asimismo cada aspirante debe de presentar una copia del acta de nacimiento, de la identificación oficial , una fotografía de 4x3 centímetros, una copia del comprobante del domicilio y en caso de tenerlo el comprobante del último grado de estudios, además de llenar una ficha de inscripción que se le proporcionará al momento del registro

La elección de la soberana se llevará a cabo en el marco de las próximas festividades municipales, evento en el que la ganadora tendrá el honor de ser la representante de la ciudad en diversos actos oficiales, culturales y sociales durante el periodo 2025-2026.

Las autoridades exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a las actividades que se estarán difundiendo en torno al evento, que forma parte de la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento del orgullo sampetrino.