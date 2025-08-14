Llaman a integrarse a Club de Ajedrez en la Casa de la Cultura de San pedro

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MARY VÁZQUEZ

El Club de Ajedrez de la Casa de la Cultura de San Pedro continúa promoviendo este deporte entre niñas, niños, jóvenes y adultos del municipio, por lo que se extiende la invitación para que se integren.

Bajo la dirección de Gerardo Contreras Lozano, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para los amantes del ajedrez, fomentando la concentración, el pensamiento estratégico y la sana convivencia.

Las sesiones del club se llevan a cabo todos los miércoles de 7:00 a 9:00 de la noche en la plaza a espaldas de la Presidencia Municipal, y están abiertas a toda la comunidad.

Se extiende la invitación a quienes deseen integrarse y desarrollar sus habilidades en esta disciplina, que además de ser un pasatiempo, contribuye al desarrollo intelectual y personal de quienes lo practican.


Cornelio Cepeda Muñoz, director de Cultura, indicó que pueden acudir el día de reunión del club, o en las instalaciones de la Casa de la Cultura para más información.


               
               


               

               
               

               
               
               
