Llaman a fortalecer valores familiares ante consumo de alcohol y drogas

SERGIO RODRÍGUEZ

El consumo de alcohol y sustancias tóxicas entre adolescentes, así como la desobediencia y rebeldía juvenil, son problemas que muchos padres ignoran, advirtió el pastor Valentín Bustos Cabrera. Señaló que las consecuencias incluyen intoxicaciones, violencia y accidentes automovilísticos y de motocicleta.

El líder religioso destacó que la falta de atención de los padres hacia las actividades, amistades y horarios de sus hijos incrementa los riesgos. Señaló que la sociedad en general minimiza la gravedad de la problemática, y que la prevención debe iniciar desde el hogar antes de intervenir desde el exterior.

Bustos Cabrera agregó que la orientación adecuada y la búsqueda de apoyo profesional son fundamentales para proteger a los jóvenes. “Hay una enfermedad social que son las adicciones, y debemos darles la importancia que merecen, buscando herramientas para salvar vidas”, enfatizó.

La pérdida de disciplina fomenta ingobernabilidad

El pastor recomendó volver a los valores familiares, incluyendo respeto entre padres e hijos y establecimiento de reglas claras en el hogar. Señaló que la pérdida de disciplina y autoridad parental fomenta la ingobernabilidad y exposición de menores a riesgos como alcohol y drogas.

Asimismo, advirtió que la educación formal es esencial. Muchos jóvenes que circulan en la calle no asisten a secundaria ni preparatoria, lo que agrava la desintegración de valores morales y educativos. La responsabilidad de los padres, afirmó, es garantizar que sus hijos estudien y permanezcan en ambientes seguros.


Bustos Cabrera calificó la problemática no solo como adicción, sino como indisciplina e ingobernabilidad juvenil, derivada del deseo de encajar en grupos sociales riesgosos. Aseguró que la recuperación de valores y disciplina en casa es determinante para prevenir intoxicaciones, accidentes y violencia.


Finalmente, reiteró que el involucramiento activo de las familias, junto con estrategias educativas y de orientación, es clave para detener la expansión de estos problemas en Monclova, promoviendo un entorno seguro y responsable para niños y adolescentes.



               
               


               

               
               

               
               
               
