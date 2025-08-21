Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro

Llaman a donar ropa y medicamento para personas vulnerables de San Pedro

Llaman a donar ropa y medicamento para personas vulnerables de San Pedro

Llaman a donar ropa y medicamento para personas vulnerables de San Pedro

MARY VÁZQUEZ

El Departamento de Inclusión del municipio de San Pedro mantiene abierta su campaña permanente para recolectar medicamentos vigentes, material de curación y ropa en buen estado, con el objetivo de apoyar a personas en situación vulnerable.

Armando Rodríguez Guzmán, jefe del departamento, exhortó a toda la comunidad a sumarse con donaciones que marquen la diferencia.

“Recibimos prendas para niña, niño y adulto, siempre limpias y en buen estado, así como medicamentos y material de curación; todo llegará directamente a las manos de quienes más lo requieren", expresó.

El centro de acopio está ubicado en calle 5 de Mayo número 24, entre avenidas Juárez y Guerrero, y atiende de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Rodríguez Guzmán informo también que cuenta con cajas de diálisis manual, disponibles para quien las necesite; basta con acudir a las oficinas para recibir la atención correspondiente.




“Esta es una oportunidad para demostrar que, cuando la comunidad se une, se logran cambios reales”, concluyó.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Llaman a donar ropa y medicamento para personas vulnerables de San Pedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408223

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx