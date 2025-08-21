Llaman a donar ropa y medicamento para personas vulnerables de San Pedro

El Departamento de Inclusión del municipio de San Pedro mantiene abierta su campaña permanente para recolectar medicamentos vigentes, material de curación y ropa en buen estado, con el objetivo de apoyar a personas en situación vulnerable.

Armando Rodríguez Guzmán, jefe del departamento, exhortó a toda la comunidad a sumarse con donaciones que marquen la diferencia.

“Recibimos prendas para niña, niño y adulto, siempre limpias y en buen estado, así como medicamentos y material de curación; todo llegará directamente a las manos de quienes más lo requieren", expresó.

El centro de acopio está ubicado en calle 5 de Mayo número 24, entre avenidas Juárez y Guerrero, y atiende de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Rodríguez Guzmán informo también que cuenta con cajas de diálisis manual, disponibles para quien las necesite; basta con acudir a las oficinas para recibir la atención correspondiente.