Llaman a aprovechar productos de la canasta básica en tienda Diconsa del DIF San Pedro

A fin de apoyar la economía y garantizar el acceso a alimentos de calidad, la tienda Diconsa, ubicada en el DIF Municipal, continúa siendo un aliado fundamental para las familias de San Pedro, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Esta iniciativa se mantiene como un espacio solidario que contribuye a mejorar la alimentación en los hogares, fortaleciendo el tejido social del municipio.

La directora del DIF San Pedro, Rocío Alejandra Sifuentes Wong, destacó que el compromiso va más allá de la venta de artículos a bajo costo; “Nuestro propósito es que ninguna familia carezca de lo esencial en su mesa”, afirmó.

Por su parte, Elvia Delgado, encargada de la tienda, informó que recientemente se amplió la oferta de productos, incorporando maíz y salvado para atender mejor las necesidades de la comunidad.

La tienda DIF es, hoy en día, un claro ejemplo de cómo la coordinación y la voluntad de servir pueden generar un impacto positivo y directo en la vida de las familias sampetrinas.

Los horarios de atención son de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.