Listos los ganadores del Encuentro de Teatro Torreón 2025

Llamado. La convocatoria estuvo abierta del 10 de julio al 6 de agosto del 2025, y se recibieron un total de 14 carpetas de creadores escénicos de la ciudad.

EL SIGLO DE TORREÓN.-

El R. Ayuntamiento de Torreón, a través de Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), se complace en anunciar las obras seleccionadas dentro de la primera edición de la convocatoria para el Encuentro de Teatro Torreón 2025.

La convocatoria estuvo abierta del 10 de julio al 6 de agosto del 2025, y se recibieron un total de 14 carpetas de creadores escénicos de la ciudad en sus diferentes categorías: Infancias, estudiantil y adolescentes y adultos. De esta última categoría fueron seleccionadas dos obras, como se estipuló en la convocatoria.

El jurado estuvo conformado por las creadoras escénicas Alejandra Flores Arizpe, Margarita Valenzuela Maldonado, así como los creadores escénicos y directores Juan Carlos Martínez y Rodrigo González Sánchez, éste último de la ciudad de Saltillo.

La deliberación del jurado quedó de la siguientemanera: En la categoría de Infancias, la obra “La voz de la tierra roja” de Ignacio Garibaldy, bajo la dirección de Karina Carrasco de la compañía Luciérnaga Teatro.

En la categoría estudiantil, “El viaje de los cantores” de Hugo Salcedo, bajo la dirección de Jorge Celayo de la compañía Escena cero de la Escuela de Artes Escénicas UAdeC.


Mientras que en la categoría de Adolescentes y adultos fueron seleccionadas las obras, “Fany Garbanzo contra la humanidad”, de Daniela Baranda, bajo la dirección de Liliana Enríquez y Gisela Pérez de la compañía Lumina Escena Contemporánea y el montaje escénico “Metanoia” de la autoría y dirección de Mace Medina Barajas de la compañía ColectivoTorrenteTeatral.


Cabe mencionar que el Encuentro de Teatro Torreón se llevará a cabo del 11 al 14 de septiembre en el Teatro Alfonso Garibay. Asimismo, es preciso mencionar que los montajes seleccionados recibirán un apoyo económico de 7 mil pesos.


Los horarios de las funciones se darán a conocer en las redes sociales del IMCE.


               
               


               

               
               

               
               
               
teatro Encuentro de Teatro Torreón 2025

               


