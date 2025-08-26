Coahuila Monclova Coahuila seguridad pública AHMSA Salud Pública

Listo inicio de clases con apoyos para más de 530 mil estudiantes: SEDU

Especialmente en las comunidades rurales y zonas urbanas con mayores necesidades

Listo inicio de clases con apoyos para más de 530 mil estudiantes: SEDU

Listo inicio de clases con apoyos para más de 530 mil estudiantes: SEDU

MARISELA SEVILLA

La Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) informó que todo está listo para el inicio del ciclo escolar 2025-2026 en el sector público, programado para el próximo 1 de septiembre.

Emanuel Garza Fishburn, titular de la SEDU, destacó que junto con el regreso a clases se dará inicio a la distribución de paquetes de útiles y uniformes para estudiantes de educación básica en todo el estado.

Más de 530 mil alumnos serán beneficiados, con un enfoque especial en las comunidades rurales y zonas urbanas con mayores necesidades:

“Más de 93 mil estudiantes recibirán uniformes y calzado escolar de manera específica”, puntualizó.



El funcionario también anunció la reactivación de los operativos Mochila Sana y Segura, que contarán con la participación activa de padres de familia y docentes para asegurar ambientes escolares protegidos y libres de riesgos.


Asimismo, dijo que el ciclo escolar incluirá la implementación de la estrategia Impulso Educativo, dirigida a fortalecer la educación socioemocional de los estudiantes.


Entre los programas que contempla esta iniciativa se encuentran Impulsores de Paz y Ser Más, desarrollados en colaboración con el DIF estatal e Inspira, y que beneficiarán a más del 50% de las escuelas participantes en Coahuila.



               
               


               

               
               

               
               
               
