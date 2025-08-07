Torreón Pemex peñoles Agua Saludable Partidos Políticos Torreón

Listo el dispositivo de seguridad por Rally Coahuila 1000

El dispositivo de seguridad y vigilancia se ha preparado con meses de anticipación

MA. ELENA HOLGUÍN

Cerca de mil 400 elementos de las corporaciones municipales y estatales formarán parte de la estrategia de seguridad con motivo del Rally Coahuila 1000 en su edición 2025, el cual inició sus primeras actividades este jueves y mañana viernes tendrá el arranque desde la explanada de la Plaza Mayor de esta ciudad.

El alcalde, Román Alberto Cepeda González informó que tan sólo en esta ciudad, la vigilancia quedará a cargo de unos mil elementos, quienes se concentrarán principalmente en el bulevar Independencia, que es el inicio del recorrido hasta los límites con el ejido El Cuije, más otros 400 de corporaciones estatales que se sumarán o movilizarán en los municipios de Parras y Monclova, que también forman parte del recorrido.

Destacó que el dispositivo de seguridad y vigilancia se ha preparado con meses de anticipación, en una estrategia encabezada por el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, al tratarse de un evento que ya es emblemático del estado y que está regionalizado en La Laguna, de ahí que esta ciudad sea la sede del arranque de la ruta recreativa y la competencia como tal.

Las actividades del rally iniciaron este jueves con una contingencia en la Plaza Mayor, mientras que por la tarde se desarrollará la junta de pilotos en el casino de la Cámara de Comercio y a las 19:00 horas está prevista la cena de pilotos en la terraza de la presidencia municipal, evento al que acudirán el gobernador Jiménez Salinas y el alcalde Román Alberto Cepeda.

Derrama económica


La Canaco de esta ciudad, organizadora del Rally Coahuila 1000 dio a conocer que estas actividades representarán una derrama económica por el orden de los 50 millones de pesos, al ser un evento que reúne a competidores y participantes de distintas regiones del país y de otras naciones.


El evento concluirá el 10 de agosto y se trata de la 15 edición de la ruta turística y 11 del rally; a lo largo de los 11 años con los que cuenta la competencia, se ha tenido la intervención de pilotos de México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil, Colombia, Argentina, España, India y Australia.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx