Lista de políticos

"El gobierno de México ha permitido que los cárteles tengan refugios seguros para la manufactura y transporte de narcóticos peligrosos".

La Casa Blanca, "Hojas de hechos", 1.02.2025

La presidenta Sheinbaum ha negado que alguien en el gobierno de Estados Unidos esté preparando listas de narcopolíticos mexicanos. "Son rumores", dijo el 15 de mayo; "México no ha sido notificado de nada en particular que tenga que ver con esto de que supuestamente había unas listas. En este caso, se pregunta al Departamento de Estado, en efecto, y se dice que 'no, que no hay nada'".

Pero ¿realmente no hay nada? Por lo pronto el Departamento de Estado ha cancelado las visas de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo Carlos Torres Torres. Dicen que es por un problema "administrativo", pero reconocen que no saben las razones.

Al anunciar aranceles sobre las importaciones mexicanas el pasado 1 de febrero, el gobierno de Donald Trump señaló: "Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas tienen una alianza intolerable con el gobierno de México". El propio presidente declaró el 4 de mayo que la presidenta Sheinbaum había rechazado la propuesta de enviar tropas estadounidenses a México porque "tiene tanto miedo de los cárteles que no puede pensar correctamente".

Trump vive en su propio mundo, pero eso no significa que no esté convencido de que existe una alianza entre funcionarios mexicanos y los cárteles, y de que la mejor forma de actuar sea cancelarles las visas o las cuentas bancarias en Estados Unidos porque es una medida fácil que no requiere ningún tribunal. Ya lo ha hecho con otros políticos latinoamericanos.

El periodista estadounidense Tim Golden ha escrito en ProPublica que se ha creado un pequeño equipo en la Casa Blanca, encabezado por un consejero asistente de seguridad interna, Anthony Salisbury, quien le reporta al vicecoordinador de la Presidencia Stephen Miller, el cual está reuniendo información sobre figuras políticas, funcionarios y militares mexicanos con supuestas conexiones con el crimen. La lista, según un funcionario anónimo citado por el artículo, se traslapa con un expediente preparado por investigadores de la DEA en 2019 cuando el expresidente López Obrador empezó a cerrar la cooperación de México con Estados Unidos en el combate a las drogas. La política de "abrazos y no balazos" ha dañado la relación de México con Estados Unidos.

Mucha información sobre los supuestos vínculos de funcionarios mexicanos y narcotraficantes procede de testigos colaboradores. Estos llevaron a la detención y procesamiento del exsecretario de seguridad Genaro García Luna, aplaudida por la 4T, pero también a la aprehensión del general Salvador Cienfuegos, repatriado a México y exonerado por la FGR. ProPublica publicó el 30 de enero de 2024 que el gobierno de Estados Unidos investigó las declaraciones de unos testigos colaboradores que acusaban al equipo de López Obrador de haber recibido 2 millones de dólares para su campaña de 2006. La investigación fue cancelada, pero no por falta de pruebas, sino para no dañar la relación de Washington con México.

Los testigos colaboradores mienten de manera habitual porque les dicen a los fiscales lo que estos quieren escuchar. El presidente Trump, por otra parte, confunde muchas veces sus ocurrencias con la realidad. Pero esto no significa que no esté buscando a políticos mexicanos supuestamente coludidos con narcotraficantes. Demostrarlo en un tribunal es difícil, pero cancelarles la visa no requiere más que una orden de arriba.

BUQUE ESCUELA

Lamentable el accidente del buque escuela Cuauhtémoc en el puente de Brooklyn de Nueva York este sábado 17 de mayo. También que los comandantes hayan permitido que activistas de Morena usaran el buque para difundir videos de apoyo a los candidatos de su partido en la elección judicial.