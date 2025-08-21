Deportes Liga MX Santos Laguna Fútbol Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna

Liga MX

Liga MX y FMF refuerzan medidas contra la violencia en estadios

Liga MX y FMF refuerzan medidas contra la violencia en estadios

Liga MX y FMF refuerzan medidas contra la violencia en estadios

EL UNIVERSAL

El fin de semana pasado, el futbol mexicano coleccionó un episodio más de violencia en los estadios y alrededores, en la Jornada 5 del Apertura 2025 se registraron tres hechos violentos, dos de ellos en estadios de la Liga MX, y el otro cerca de un inmueble.

Debido a estos sucesos, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX endurecieron sus medidas de seguridad para buscar reducir la violencia en sus estadios, las cuales dieron a conocer por medio de un comunicado.

En el comunicado de la FMF y la Liga MX, se establece un apartado de "nuevas medidas de control", y otra titulada "medidas externas" que corresponden a las autoridades policiales y ministeriales. Aquí ambos organismos señalan que buscarán tipificar la violencia en los estadios como un delito grave.

"Se buscará ante las autoridades correspondientes que la violencia en estadios pueda ser tipificada legalmente como delito grave para endurecer la legislación".

Dentro de estas nuevas medidas, también se establecen otras dos


"Se está coordinando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno redoblar los operativos que se implementan de manera conjunta con la LIGA MX, al exterior e interior de los estadios de futbol, y antes, durante y al término de los partidos."


"Se fortalecerán los trabajos en la generación de Insumos de Inteligencia que se comparten a los Clubes y Autoridades para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas".


Las medidas internas de la FMF y la Liga MX son las siguientes


"Se han enviado recordatorios a los Clubes para que, conforme al Protocolo Interinstitucional de Seguridad, se remitan a todos los rijosos a Juzgados Cívicos y Ministerios Públicos instalados en los estadios".


"Los Clubes llevarán el seguimiento de las personas que alteren el orden. Todo aficionado desalojado deberá ser puesto a disposición de las autoridades, dependiendo el motivo".


"La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, quien observa y evalúa todos los reportes de los oficiales de partido, analizará y determinará lo conducente ante las faltas a los Protocolos de Seguridad que se realicen en los estadios para imponer sanciones ejemplares".


"Se impulsará en las siguientes jornadas del torneo una campaña del futbol mexicano en contra de la violencia en los estadios para sensibilizar a los aficionados de generar entornos seguros y familiares".


"El Código de Conducta del Aficionado, establecido en el Protocolo Interinstitucional de Seguridad, “Estadio Seguro”, será difundido por la LIGA y los Clubes en todas las plataformas para conocimiento de quienes asistan a los estadios".


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Liga MX FMF Violencia Seguridad Medidas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Liga MX y FMF refuerzan medidas contra la violencia en estadios


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408239

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx