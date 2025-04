Líder sindical de SNTSA en La Laguna aclara sobre déficit de personal en centros de salud

José Manuel Riveroll Duarte, secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en La Laguna, negó que las licencias sindicales sean el motivo principal por el cual, desde hace tiempo hay cierto déficit de personal en algunos centros de salud y hospitales generales que dependen de la Secretaría de Salud de Coahuila.

El líder sindical asegura que en la actualidad tienen 60 comisiones permanentes (personal de Enfermería y administrativos, etc) en el Comité Ejecutivo Seccional que representa y que adicional a ello, hay solicitudes de permiso que emergen de las y los trabajadores hacia las autoridades estatales pues como líder sindical, no tiene las facultades “de sacar a la gente de sus trabajos pero sí de solicitar la licencia”.

“Esto se basa en la obligatoriedad que tenemos todas y cada una de las personas que somos afiliadas al Sindicato Nacional, tenemos obligaciones hacia nuestro Sindicato, de tal forma que basados en el articulado de nuestro estatuto, solicitamos a la autoridad nos permita separarnos del cargo por un tiempo.

Y la autorización la brindan las autoridades, ahorita nada más tenemos las 60, oficialmente esas son permanentes y de otra índole son variables porque si un trabajador tiene alguna actividad sindical pide permiso para separarse, no tenemos restricción (de tiempo) en ese sentido, lo que no está prohibido está permitido”, detalló.

El secretario comentó que cuando se requiere de la presencia de alguna persona afiliada al Sindicato, “cuidamos mucho que no haya desequilibrio en los servicios”. Sobre la falta de personal de salud en algunas clínicas como el Hospital General de Torreón, el médico pediatra comentó que “es original, eso siempre ha sido, no hay un solo servicio y si yo le digo que las 60 personas que están de comisión sindical permanente se integraran a los servicios operativos, sigue habiendo deficiencias, esa es una coyuntura que quieren abrir quienes no tienen la intención o no tienen los conocimientos porque a final de cuentas quienes autorizan son las autoridades”.

Fuentes extraoficiales, hablan de que hay más de 150 comisiones sindicales vigentes en la región Lagunera.

José Manuel Riveroll Duarte culmina su tercer periodo como secretario general de la Sección 87 del SNTSA el próximo año 2026 y en total serían 12 años al frente de la organización sindical. Actualmente, también es titular de la Dirección de Salud Municipal de Torreón.