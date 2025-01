Ley Infonavit: dudas de los desarrolladores

La Ley del Infonavit genera incertidumbre en el sector, declaró Andrés Osuna Mancera, ex presidente de la (Canadevi) en Coahuila. El ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda señaló que aún no se tienen reglas de operación claras, lo que complica la planeación de proyectos habitacionales.

"No tenemos la reglamentación por escrito. Se habla de que el Infonavit comprará materiales y contratará mano de obra, pero no sabemos cómo impactará a los desarrolladores", comentó.

Osuna Mancera destacó que el sector ha mostrado crecimiento, superando la meta anual de créditos en 2024. Sin embargo, advirtió que la demanda se ha inclinado hacia la vivienda usada, lo que representa un reto para los constructores.

"Hay zonas donde se necesita vivienda nueva, pero debemos conocer las reglas para planear la inversión. Construir no es algo que se haga de un día para otro", explicó.

Canadevi presenta propuestas para garantizar competencia leal

El representante de los desarrolladores indicó que la Canadevi presentó un pliego de modificaciones y propuestas financieras para equilibrar la reforma.

"Pedimos que, si el Infonavit va a construir, también done terrenos a los desarrolladores. Además, propusimos subsidios para compra de tierra en ciudades donde los costos son altos", detalló.

La reforma se presentó ante la Cámara de Senadores y Diputados, pero quedó en revisión desde diciembre. Se espera que en febrero se definan las reglas de operación.

"Buscamos proteger a la industria y a los empresarios, desde los que construyen miles de casas hasta los que hacen 10 o 15. Solo pedimos competencia leal", concluyó Osuna Mancera.