Lerdo, primer municipio en levantar bandera blanca en abasto de agua potable: Homero Martínez

Durante la administración pública 2022-2025 que está por concluir se priorizó el tema de agua potable, aseguró el alcalde, Homero Martínez Cabrera.

"Desde el primer día como presidente municipal, me propuse garantizar el abasto de agua potable en cada rincón del municipio; tras seis años hemos podido levantar bandera blanca en el suministro al cien por ciento, con una inversión de 75 millones de pesos”, expresó el alcalde, Homero Martínez Cabrera.

En este periodo de gobierno se lograron importantes acciones para fortalecer el sistema de agua en Lerdo. Entre ellas, la perforación de cinco nuevos pozos en las comunidades de Nazareno, San Fernando, San Fernando IX y Picardías-Siete Libres; además, se dio mantenimiento y rehabilitación a los 28 pozos existentes en el municipio, fueran o no responsabilidad del SAPAL, cumpliendo así el compromiso de garantizar el suministro a todas las comunidades.

Asimismo, se construyeron tres mega tanques de almacenamiento de agua potable en puntos estratégicos: Fraccionamiento Primavera (norte de la ciudad), Fraccionamiento Las Acacias (norponiente) y en la Villa de Nazareno. También se rehabilitaron de manera integral los megatanques ya existentes en Ciudad Juárez, León Guzmán, César G. Meraz, San Juanito, Polideportivo y El Huarache, permitiendo un sistema de distribución más eficiente para los habitantes.

De igual forma, se ampliaron más de 11.5 mil metros lineales de red de agua potable y drenaje, además de rehabilitar los cárcamos de César G. Meraz, Centauro del Norte, La Luz, Sapioriz, La Goma, La Loma, Monterrey, 20 de Noviembre, Lucio Cabañas, Francisco Villa Norte y León Guzmán.

Además, el Municipio ha sido clave en el avance del proyecto federal Agua Saludable para La Laguna, del cual Lerdo, es sede de más del 80 por ciento, y por ello se ha trabajado de manera coordinada con los Presidentes de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador, con el único objetivo de que dicho proyecto se concluya al 100 por ciento.