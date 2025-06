Las 'pruebas' de que Belinda le dedicó 'Heterocromía' a su exnovio

Belinda está de regreso en la música con su álbum Indómita, con el que ha incursionado en géneros como trap latino, corridos tumbados, entre otros.

Pero lo que más llamó la atención de este nuevo material fue la canción “Heterocromía” la que al parecer esta dedicada al empresario Gonzalo Hevia Baillères, miembro de una de las familias más ricas de México, dueña de El Palacio de Hierro.

La historia entre Belinda y Gonzalo

Durante el 2022 se rumoreaba que la cantante estaba saliendo con el empresario mexicano, mientras aún estaba presente el drama de su ruptura con Christian Nodal.

Desde entonces, los famosos fueron vistos en varias reuniones con amigos, lo que incrementó las especulaciones. Aunque su romance nunca se hizo oficial en redes sociales, en 2024 asistieron juntos a varios eventos. Sin embargo, su relación llegó a su fin, y se rumorea que Gonzalo ahora tiene una pareja formal.

¿Cuáles son las pruebas de la canción?

La semana pasada, Belinda lanzó oficialmente su nuevo álbum, Indómita, una producción cargada de indirectas y dedicatorias. Según análisis en redes sociales, la letra de Heterocromía parece aludir a su breve romance con Gonzalo Hevia Baillères.

“Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una misma fisonomía. Bien alzadito, y con la mente tan vacía” y “Tú eres old money, te dicen Bunny. Y tu palacio me lo paso por el booty”, se escucha en la nueva canción de Belinda.

Entre las principales referencias destaca el título de la canción, ya que "heterocromía" alude a una condición en la que una persona tiene ojos de colores diferentes. Otra indirecta aparece en la letra, donde Belinda canta: "Y tu palacio me lo paso por el booty", una aparente alusión a la empresa de la familia de Gonzalo.

ESCUCHA LA CANCIÓN COMPLETA: