Surgen supuestas nuevas tensiones entre la mamá de Nodal y Ángela Aguilar por dinero

Las controversias en torno a Christian Nodal y Ángela Aguilar no dejan de crecer. Después de que la joven cantante revelara sentirse abrumada por la presión mediática derivada de su romance con el intérprete de “Botella tras botella”, ahora se habla de una posible molestia por parte de Cristy Nodal, madre del artista, debido a supuestos gastos excesivos que Ángela estaría realizando con las tarjetas de crédito de su pareja.

El periodista Javier Ceriani, a través de su programa en YouTube, compartió el testimonio de un supuesto extrabajador cercano a la familia Aguilar, quien afirmó que Cristy habría descubierto movimientos financieros que no le parecieron adecuados. Según esta versión, la madre del cantante estaría preocupada porque Ángela tiene gustos caros y estaría utilizando el dinero de Christian, incluso para apoyar económicamente a su propia familia, que supuestamente enfrenta dificultades financieras.

“Dicen que Cristy está furiosa porque Ángela no deja de usar las tarjetas. Que no solo es la de Christian, también ha usado la de su hermana Aneliz. Y que lo hace porque, según eso, la familia Aguilar ya no tiene dinero”, comentó la fuente.

Esta situación ha hecho eco en el pasado del propio Christian Nodal. No hay que olvidar que tras su separación con Belinda en 2022, el cantante publicó una conversación en la que ella le solicitaba dinero, lo que generó sospechas sobre una posible manipulación económica. A partir de ese momento, muchos comenzaron a señalar que Cristy Nodal ya había tenido desacuerdos por ese mismo motivo, lo que habría influido en la ruptura de aquella relación.

En paralelo, también han surgido versiones sobre un fuerte conflicto entre los padres de ambos cantantes. Ceriani relató que Jaime González, padre de Nodal, habría tenido un enfrentamiento muy serio con Pepe Aguilar, que casi termina en violencia, presuntamente por comentarios ofensivos hacia su hijo.

“Aseguran que Jaime perdió el control, sacó un arma y tuvo que ser detenido por su seguridad personal antes de que ocurriera una tragedia. Todo esto, durante una comida familiar”, contó el periodista.

Hasta el momento, Cristy Nodal no ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con Ángela Aguilar ni ha confirmado que exista tensión entre ellas. Por el contrario, ha compartido mensajes positivos en redes sociales, algunos interpretados como señales de apoyo a la joven pareja, aunque otros usuarios aseguran que sus publicaciones son ambiguas y podrían tener doble sentido.

Lo cierto es que esta nueva etapa en la vida sentimental de Nodal parece seguir marcada por la polémica, ahora con el fantasma de viejas disputas familiares que parecen repetirse.