Las palabras tienen la palabra

FELICIDAD ES ESTAR ACTIVO

Dotado de una fabulosa inteligencia y de un ejemplar equilibrio espiritual, Johann Wolfgang Von Goethe es uno de los personajes más polifacéticos de la cultura universal.

Goethe nació en 1749 en Frankfurt, Alemania, dentro de una familia burguesa. Fue casi todo: empresario teatral, crítico, periodista, político, diplomático, pintor, pedagogo, filósofo, historiador, libretista de ópera, científico, novelista, memorialista, dramaturgo y poeta. ¡Qué bárbaro! Ya nada más nos falta saber qué hacía en sus ratos desocupados.

Una de sus novelas más famosas es Fausto, que fue llevada al cine -entre otras versiones- por el cineasta también germano Frederich W. Murnau, quien logró hacer con esta obra un de los grandes clásicos de la cinematografía universal.

Parte importante del legado que dejó Goethe para la humanidad son sus frases de gran sabiduría expresadas en términos muy simples. Dijo, por ejemplo: "Si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, pero no una obra de arte".

"El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar". "Actuar es fácil, pensar es difícil. Actuar según lo que se piensa, es más difícil aún".

"Sólo es digno de libertad aquel que sabe conquistarla cada día". "El único hombre que nunca se equivoca es el que nunca hace nada". "La actividad es lo que hace feliz al hombre".

"¿Cuál es el mejor gobierno? Aquel que nos enseña a gobernarnos por nosotros mismos". Ojalá leyeran algunas frases como ésta nuestros gobernantes. "Es un gran error creerse más de lo que uno es, o menos de lo que uno vale".

"Con el conocimiento se acrecientan las dudas". "Se tiende a poner palabras ahí donde faltan las ideas". "Una vida ociosa es una muerte anticipada". "Más vale hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada".

"Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tiempo de hablar ni de lo que hacen".

Y así continúa interminablemente. Permítame rematar mi comentario con ésta que es algo más que una simple frase: "La persona más feliz del mundo es aquella que sabe reconocer los méritos de los demás y puede alegrarse del bien ajeno como si fuera propio".

ME PREGUNTA Leonor Gutiérrez: ¿Cómo es lo correcto? ¿Haber cuándo nos vemos o a ver cuándo nos vemos?

LE RESPONDO: Lo correcto es "a ver cuándo nos vemos".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Frase de Shakespeare: "Estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo".