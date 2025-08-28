LOS ZURDOS FAMOSOS

Aún no se sabe con claridad qué es lo que hace que una persona sea zurda, es decir que haga los movimientos principales con la mano izquierda en lugar de utilizar la derecha como lo hace mucha gente en todo el mundo.

Lo que dicen los que saben del tema es que la tendencia a ser zurdo es algo que se empieza a desarrollar en el feto y han planteado la teoría de que el bebé cuando se está formando en el vientre materno tiene cerca de la boca la mano que es la que va a utilizar como principal.

La desgracia para los zurdos es que a través de la historia ha habido falsas creencias de que estaban poseídos por el demonio o que eran proclives a cometer crímenes y aún ahora, hay sectores de la población que consideran a los zurdos como que tienen menos capacidad o inteligencia.

¡Nada más falso! A los que eso creen les quiero decir que Napoleón y Julio César eran zurdos y que también lo han sido al menos siete presidentes de los Estados Unidos, así como una gran serie de personalidades de la historia y de la ciencia, algunos de ellos incluso eran ambidiestros, es decir que podían hacer cosas notables con una mano o con la otra.

Tenemos el caso, por ejemplo, de Leonardo Da Vinci, uno de los maestros más reconocidos de la época del Renacimiento italiano que estaba acostumbrado a escribir de derecha a izquierda, aunque dicen algunos que esto lo hacía a propósito para evitar que algún tipo listo le quisiera robar su inspiración.

Marie Salomea Sklodowska mejor conocida como Marie Curie, quien descubrió la radiactividad y ganó el Premio Nobel de Física de 1903 y el de Química de 1911 y que además fue la primera profesora mujer de la Universidad de París, era zurda.

El filósofo Aristóteles de la Antigua Grecia, llamado el Estagirita por haber nacido en una pequeña localidad llamada Estagira, era zurdo y dedicó su vida al estudio de la física, la astronomía, la meteorología y la ética en sus comienzos.

Y si nos vamos a la época moderna nos encontramos personajes zurdos tan notables como Paul McCartney, que curiosamente es zurdo solamente para tocar la guitarra. Para todos los demás menesteres es tan derecho como usted o como yo, digo si no es que usted amable lector, pertenece a la legión de zurdos que hay en el mundo. Otros grandes músicos zurdos: Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Albert King.

También Bill Gates el fundador de la empresa Microsoft es uno de los zurdos más exitosos de todos los tiempos y quien además se ha cansado de ganar dinero ahora sí que a manos llenas.

No quiero terminar este comentario sin mencionarle a Charles Chaplin, el actor y director más representativo del humor en el cine, quien era también de esos que usan preferentemente la mano izquierda para hacerlo todo.

ME PREGUNTA Jaime Contreras: ¿Cuál es la manera correcta de decirlo: la manita o la manito?

LE RESPONDO: Las dos formas se consideran correctas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Nadie puede amar sus cadenas, aunque sean de oro puro.