Las palabras tienen la palabra

Me encanta que la gente me salude, y más que me salude la gente que no me conoce, y más aún que la gente que no me conoce, me salude con una sonrisa.

Esa sonrisa viene del corazón, ya ni hace falta el beso o el estrechar la mano, que si se da, qué bien, pero si no, con la sonrisa te quedas pleno y tú también te sientes en paz, te sientes que hay un lugar para ti en el mundo, como si fuera un asiento en el estadio, en el área de preferente.

Hoy quiero ir más allá, quiero pasar de la sonrisa a la risa, a la franca, alegre y cantarina risa… y parafrasear un popular dicho: una risa dice más que mil palabras.

“Si alguien afronta riendo su vida y su arte, —dice el genial humorista español Enrique Jardiel Poncela— conseguirá hacer un arte de su vida, porque entonces habrá elevado a ambos al refinamiento supremo, porque la risa es cultura…” Es lo que yo decía: “La risa es cultura…” “El bruto no ríe —dice EJP—, la bestia no conoce la risa. Sólo algún animal de las especies superiores, como el perro, ríe moviendo la cola o con el lenguaje tácito y definitivo de la mirada”, pero reír, lo que es reír sabrosamente, con la boca, con los ojos y con vibraciones o estremecimientos en la panza, de eso nada.

“Además, la risa es también la razón, por ello lo que pierde primero el loco es la risa y no ríe nunca o ríe siempre pero no sabe por qué…” “Donde hay risa, palpita la vida y donde la risa termina, comienzan las tinieblas…” Por eso, aunque muchos lo nieguen, la risa no está peleada con lo serio. Por el contrario, un poco de risa le da firmeza a cualquier discurso serio, lo reafirma y lo vigoriza.

Llene usted por favor su vida de risas y sonrisas. Si quiere yo le ayudo. De hecho, en estos comentarios ponemos siempre algunas frases o dichos que llevan esa clara intención, hacerle sonreír, hacerle ver el lado luminoso de la sonriente luna, llenar los espacios entre pesar y pesar, con momentos alegres o por lo menos entretenedores que le hagan sentirse bien.

Ojalá ese propósito se logre al leerlos.

ME PREGUNTA Oved López: ¿Cuál es el superlativo de amigo? ¿Amiguísimo?

LE RESPONDO: El superlativo de la palabra amigo puede ser amiguísimo o amicísimo. Las dos formas se consideran correctas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El matrimonio es una cosa tan bella que es preciso pensar en él toda la vida. (Bueno, cada quien habla según como le haya ido en la feria).