Las palabras tienen la palabra

El candil es un utensilio que sirve para alumbrar. Originalmente el verbo alumbrar —que significa llenar algo de luz y claridad— era el adecuado porque el candil operaba con candela, es decir, con lumbre, así que los vocablos candil y candela, lumbre y alumbrar se llevaban muy bien.

Aunque esos dos verbos se consideran sinónimos, lo que se hace modernamente con un candil es aluzar, ya no alumbrar, porque el candil generalmente ya no opera con lumbre sino con energía eléctrica, ya sea directa o alterna.

Una batería de luces en el teatro se conoce como candileja y eso es lo que tomó como símbolo un señor llamado Charles Spencer Chaplin para hacer el argumento de su novela autobiográfica que luego se convirtió en película Candilejas.

Chaplin nació en Londres, Inglaterra y fue actor cómico y serio, compositor, director, productor y escritor, o sea todo. En el cine mudo creó un personaje llamado Charlot que ha hecho reír a varias generaciones con sus aventuras y desventuras de “hombre normal” que a cada paso se enfrenta a situaciones complicadas que a cualquiera le pueden pasar.

“Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris…” Así dice en español la canción tema de la película Candilejas que, para variar en su versión inglesa es original del mismo Chaplin. Canta la tristeza de un anciano actor enamorado de una jovencita, situación que él vivió en varias ocasiones. Tuvo cuatro mujeres que fueron su pareja oficialmente, entre ellas la actriz Paulette Godard, pero se le conocieron muchos otros noviazgos.

A lo largo de su vida, Chaplin recibió múltiples reconocimientos y nominaciones.

En 1972 se le otorgó un Óscar honorífico, aunque muchos años antes ya había recibido otro cuando empezó a destacar fuertemente con sus cortometrajes.

Fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948 y en 1975 fue distinguido con la Orden del Imperio Británico que se otorga sólo a personajes del Reino Unido que conquistan popularidad mundial. También se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood.

A pesar de tanto éxito, se le involucró en actividades comunistas por lo que se vio obligado a salir de Estados Unidos y exiliarse en Suiza, donde pasó el resto de su vida.

Charles Chaplin dejó una honda huella en el medio artístico mundial, especialmente en el área de la realización cinematográfica.

ME PREGUNTA doña Elenita: ¿Cuál es la forma correcta, el mediodía o la mediodía?

LE RESPONDO: Lo correcto es el mediodía.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dios nos puso las lágrimas en los ojos para deshacer con ellas las penas del corazón.