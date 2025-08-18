PARA TODO, ESTÁN LOS PIES

A los pies, los suyos, los míos o los nuestros, les ha de caer «de la patada» que cuando uno comete un error diga: «metí la pata» o «metí el pie», o «metí las cuatro» como si fuera un animal cuadrúpedo. Y es que los pies son esas extremidades inferiores que ya con el hecho de decirles así, las estamos relegando a una segunda categoría. "¿Cómo que inferiores? -discutirán los pies- si somos tan importantes para las funciones normales del individuo. Empezando porque si no existiéramos ni siquiera podrían jugar futbol porque ¿pues cómo?".

Un pie es también la base en que se apoya algo. La persona estaba al pie de la escalera, el soldado está siempre al pie del cañón, o al pie de la cureña que es el artefacto en que se monta -o se montaba- el cañón. Existe el pie de una lámpara o de una copa, entre muchos otros objetos que ostentan tal característica.

Hay un caso viejísimo del teléfono que suena en una mueblería y la empleada contesta: "Bueno, mueblería La Cama, dígame… perdone, señorita ¿tiene lámparas de pie? Sí, señor… Oiga pues siéntelas porque se le van a cansar". Chiste viejo y muy sangrón pero que no pude resistir la tentación de contarlo.

"Ay vecina. ¡Qué bien se te está dando esta planta! A ver si me pasas un piecito…" Lo que le está pidiendo la señora a su vecina es un retoño de la planta para llevarla a su jardín a ver si se desarrolla igual.

El novio le lleva serenata a la chica… ¿¡todavía hay quien lleve serenata a su novia!? Bueno pues supongamos que sí y le cantará: "Al pie de tu ventana, vengo, amada mía" y le jurará que la va a querer por toda la eternidad, aunque luego resulta que esa eternidad se acabe a los tres meses.

En el teatro, "dar el pie" es decir un actor el final de un parlamento, que le servirá al otro actor como clave para decir el suyo (su parlamento), pero también hay personas abusivas a quienes les das la mano y te toman el pie, es decir, que abusan de tu bondad o gentileza.

"Yo nunca he dado pie para que me falten al respeto", dice una señora a un individuo que se suelta diciendo un montón de vulgaridades y si me toman una foto y sale en el periódico, quiero que lleve un pie de foto, que es una leyenda donde dice que el que está retratado ahí soy yo, para que la gente me mire y me admire.

Me chocaron el carro y ni modo, ahora ando a pie… y como el baile es algo que no se me da, digo que tengo "dos pies izquierdos", que quiere decir que por más indicaciones que me dan, la cosa del baile no se hizo para mí.

¡Ni modo!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected], X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA: Reyna G.: ¿Es cierto que existe el verbo cantinflear?

LE RESPONDO: Sí, está en el Diccionario de la Real Academia Española. Quiere decir hablar disparatadamente y no decir nada.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene.