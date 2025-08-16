Las palabras tienen la palabra

En una telenovela quizá se diga que “perdió la razón” y en un noticiero que “padece de sus facultades mentales” porque esas son formas respetuosas de referirse a un individuo que está loco, que está zafado, o que “le patina el coco”, formas estas más coloquiales, es decir que se usan en lenguaje cotidiano y sin protocolos.

También decimos en ese lenguaje informal que el tipo está bien Lorenzo, que está chisqueado o deschavetado, es decir que perdió la chaveta, que está trastornado, que es un demente, un orate, o que «tiene guayabitos en la azotea, caballero» como lo diría mi amigo que es un chispeante cubano.

En España dirían “mira que está bien chalao el tío éste” mientras en Venezuela quizá le aplicarían el adjetivo “tostao” y en Argentina lo juzgarían con el simpático comentario de que “se le salió un patito de la fila” muy parecido a la expresión muy nuestra de que “le falta un tornillo” o que “se le brinca la cadena”.

¿Qué le pasó a Juana la Loca, al Loco Valdés, al Loco Bielsa, y a todos esos futbolistas a los que les adjudican este adjetivo como apodo, por ejemplo, al Loco Abreu? Pues que a lo mejor un profesionista les llamaría enajenados, alienados o maniáticos pero en lenguaje popular se dice también que el tipo está “lurias” o que está “tocadiscos” que es una forma descompuesta de decir que está “tocado” o que “se le van las cabras pa’l monte”.

Si alguien quiere simular que no entiende algo que no le conviene, otros le advertirán: “no te hagas loco”, no finjas demencia o “no te hagas que la Virgen te habla” que es como decir que “no le hagas al ensarapado”.

Entre los chavos de onda, el saludo común es “¿qué onda, loco?” Quizá por eso o porque a veces actúan como eso, los integrantes de la porra oficial del equipo Tigres de futbol decidieron autobautizarse como Libres y lokos.

Los locos son protagonistas frecuentes en canciones como “Me tienes loco mi amor” o “Soy loca por ti” y en películas como aquella de “El mundo está loco, loco, loco” e incluso en dibujos animados como es el caso de El Pájaro Loco.

Frases hechas también hay muchas en donde se menciona la palabreja, como es el caso de “esto parece una casa de locos”, “cada loco con su tema” o el dicho meteorológico de que “febrero loco y marzo otro poco” y que se refiere obviamente a la constante variabilidad del clima en esos dos meses.

Hay muchas aplicaciones más de los locos y sus locuras pero yo me retiro antes de que vengan unos señores vestidos de blanco y me lleven arrastrando a “la casa de la risa”, que es como le dice la gente malora al manicomio.

ME PREGUNTA Roberto Díaz: ¿es correcto decir trasvesti, transvesti o travesti?

LE RESPONDO: La acción de vestirse con ropas propias del género opuesto es travestir o travestirse. El adjetivo es travestido, aunque también se acepta travestí

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: En sí, la muerte no es una cosa tan grave. Lo realmente malo es el dolor que causa.