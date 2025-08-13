AGARRANDO PISTA Y PISTO

El cazador va siguiendo una pista, que es la huella o rastro que deja el venado o cualquier otro animal, en el terreno por donde ha pasado. Esa es un tipo de pista, porque pista es una palabra que tiene diversos significados y es el tema que hemos escogido para este comentario.

Los jugadores van corriendo por la pista, compitiendo a ver quien llega primero. Esta pista es un espacio que se ha acondicionado específicamente para que los competidores desarrollen sus habilidades, porque han sido entrenados para correr. Son deportes de pista, en los que se incluyen también otras competencias similares.

¿Y por qué se llama pista la pista? Pues porque se pisotea. Sí, así es. La palabra pista viene del italiano antiguo pistare que es pisotear o aplastar. Y sí, es cierto, si hay algo que se pisa y se pisotea mucho pues es la pista como se le llama también a la del velódromo donde corren los ciclistas, la del hipódromo donde compiten los caballos, y el autódromo donde corren veloces los autos que desarrollan velocidades astronómicas. Ah, y también hay un galgódromo donde corren perros.

En una pista también se baila. Cuando vas a una fiesta, la pareja te propone bailar y salen ambos a la pista a "mover el bote" -si se me permite el vulgarismo- al compás de la música, con mucha alegría y mucho ritmo, o con total embeleso cuando la música se pone romántica y la pareja también, mientras bailan abrazados, muy pegaditos y con los ojitos entornados, saboreando plenamente el momento amoroso.

¿Hay más pistas? Claro que sí. Los circos, por lo general, tienen una pista que es donde se presenta su espectáculo, pero algunos tienen tres pistas que funcionan simultáneamente y los chamacos se divierten viendo al mismo tiempo en una a los malabaristas en otra a los payasos y en la otra quizá a unos perritos bailarines o alguna otra atracción que les divierte y emociona.

Cuando una pista se hace moderna y amplia para que los autos transiten a altas velocidades, entonces es una autopista para usar la cual generalmente se paga una cuota y existe también la pista de un aeropuerto donde se elevan y descienden los aviones.

Todo lo descrito es el concepto pista en sus diferentes acepciones, ¿y el pisto? En algunos lugares se le llama pisto al dinero. En otros, -al menos en algunas regiones de México- le decimos pisto a la bebida alcohólica, sea del género que sea. De ese tipo de pisto surge el verbo pistear que es beber, disfrutar los placeres de Baco, emborracharse, pues, aclarando que Baco es el dios mitológico del vino.

En otras regiones el pisto es una comida, o es una siesta y pistear es pagar una deuda o ganar dinero.

Dentro de la misma familia tenemos también el pistón que es un émbolo, como el que es accionado por la explosión de vapor de gasolina en los motores llamados "de combustión interna".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Félix Ramírez: ¿Por qué a la parte que complementa a los periódicos (regularmente los domingos) con temas diversos como cine, tecnología, etc. se llama Suplemento, si en realidad no suple algo, más bien lo complementa?

LE RESPONDO: En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra suplemento tiene varios significados. Uno de ellos es: "Hoja o cuaderno que publica un periódico o revista y cuyo texto es independiente del número ordinario".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si no conocemos todavía la vida, ¿cómo queremos saber qué es la muerte?