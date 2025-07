MEJOR NO SE PELEEN

Hay que guardar la calma y estar tranquilos. A veces el estrés y los conflictos pueden provocar ciertos "roces"… Un roce es el efecto de rozar o frotar algo, pero también es una discusión leve que después puede convertirse, si no se usa la paciencia, en una verdadera pelea.

"¿Y por qué tanto gritadero?" "Pues es que fíjate que la vecina se agarró de los pelos -o de las greñas- con su marido… ¡bien feo!", así se pasan el chisme las amigas por WhatsApp o ya de plano, en vivo tomándose un café.

Pero volvamos a la pareja peleonera, a los que se agarran de los pelos. ¿De dónde nace la palabra pelear? ¡Pues de eso, del pelo! En serio, ¿no me cree? La palabra pelear viene de pelo porque se agarran de los pelos. ¿Entonces también se pueden "greñear" dos o más personas? No, fíjese que ese verbo todavía no se acepta.

Durante la pandemia no podía uno salir a la peluquería -estética, como le llaman algunos- a que le cortaran el cabello, el pelo pues. Así que, por esa razón, algunos traían el pelo excesivamente largo y otros trasquilados, a los que les dijo la esposa: "no te preocupes, yo te lo corto, yo sé cortar muy bien el pelo…" ¿Y de dónde salió esa habilidad? Nadie sabe, nadie supo.

Ya que andamos con pelos, si encontramos a una persona que dice lo que piensa sin reparo y sin filtro, decimos que "no tiene pelos en la lengua". Así se pone mi compadre, que cuando se toma sus copitas de vino empieza a hablar con demasiada franqueza… apenas anda "a medios pelos" y se arranca desinhibido, aclarando que andar "a medios pelos" quiere decir "medio embriagado".

El jinete que monta su caballo sin ponerle la silla de caballería, se dice que monta "a pelo". Y si el referido caballo no es de una buena ascendencia, no faltará quién se refiera despectivamente al pobre equino y diga que es un animal "de medio pelo", o sea que no es bueno, que es "medio chafa".

Si estás viendo una película de terror -de esas que realmente te asustan, no las que te dan risa- dirás que se te "pusieron los pelos de punta", porque eso pasa cuando sientes un gran pavor. En cambio, algunos muchachos todavía dicen, cuando algo les gusta mucho, que "está de pelos", que es una manera corta de decir que algo está "de película", o sea, ¡increíble!

Y si usted, mi lector querido, me lo permite, me despido ahora, porque estoy a un pelo de que se me acabe el espacio… o sea que a muy poco. O como decía aquel: "por un pelito de rana calva y ya no la contaba". ¡Hasta luego!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected]. X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Irene Castillo: es correcto decir "la médica" o "la médico".

LE RESPONDO: Se debe decir "la médica", así como la doctora, la presidenta, la arquitecta, etcétera.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La guerra y el amor se hacen de la misma manera, pero dan resultados opuestos.