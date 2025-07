Las palabras tienen la palabra

Si usted creía que nuestros políticos inventaron el deporte de comerse unos a otros, actividad conocida vulgarmente como canibalismo, está equivocado. A lo largo de la historia siempre ha habido culturas en las que se vale que un tipo se almuerce a su prójimo y con base en esos hechos se han creado cualquier cantidad de historias, fantásticas y terroríficas que nos provocan tiricia y escalofríos.

En la Grecia antigua se hablaba de pueblos lejanos que tenían esa rara costumbre: • Oye, hoy no voy a ir a mi casa, bueno, a mi cueva. Es que voy con mi primo… • ¿Vas a comer con él? • No, no con él… A él.

Nada más que los griegos no les llamaban caníbales por la sencilla razón de que la palabra aún no existía.

Ellos les decían antropófagos de antropós, hombre y fagos el que come.

No crea usted que eso excluía a las mujeres. Decimos “hombre” en términos genéricos, pero las damas también podían encontrarse de repente con que eran el platillo principal en el menú del día alternando con una sopa de cebolla o una ensalada de coditos.

Cuando Cristóbal Colón venía de su famoso viaje, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, encontró en tierra de Las Antillas a unos indios que se hacían llamar “los calina”, vocablo que quería decir “los más fuertes”. Los nativos de Cuba y todos esos lugares les tenían mucho miedo y cuando se encontraban con ellos se les fruncía todo lo que hay de fruncible en el organismo.

Los cubanos, que hablan con un tono muy sabroso pero cambian mucho las palabras, les empezaron a decir “los caniba” mientras que en el área de lo que ahora es República Dominicana les decían “los cariba”.

¿Y por qué tanto miedo? Pues porque no resulta muy agradable saber que estos cuates te van a matar y luego te preparan al chipotle con salsa de ciruelas y se dan un banquete contigo. Eso también aterró a Colón y a todos los españoles que iban llegando y para no aterrarse tanto se pusieron a matar a los calina, o sea los caniba, hasta que se los acabaron.

Del nombre de Caniba con el tiempo nació caníbal y del nombre de los Cariba surgió el nombre del Caribe. Interesante caso, ¿no? Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Miguel Cardona: ¿Sendos significa “enormes”?

LE RESPONDO: Es un error muy común, creer que sendos significa enormes. Sendos se refiere a “uno cada uno”. Por ejemplo, si tres personas traen sendos paquetes quiere decir que cada una de ellas trae un paquete.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La principal causa de que haya divorcios es… que hay matrimonios.