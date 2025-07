Las palabras tienen la palabra

En el acelerado desarrollo de la publicidad a cada rato aparecen nuevos medios en donde nos “atraviesan” un montón de anuncios encomiando las ventajas de un producto o servicio.

A los medios tradicionalmente arraigados como el radio, la televisión, la prensa, las revistas, y los paneles “espectaculares” a la orilla del camino, cada día se agregan nuevos medios que prácticamente invaden nuestras actividades cotidianas.

Ahora usted va a abrir algún sitio en Internet y lo logra sólo después de “chutarse” el anuncio de un nuevo modelo de auto o de un ungüento para las hemorroides. Ni siquiera la página de la honorable Real Academia Española se salva, ya que en su sección de consulta de diccionario ahora te muestra una serie de anuncios que, se supone, son muy relevantes a lo que buscas.

En este momento, por ejemplo, me ofrece unas figuras de acción de superhéroes… no me parecen muy relevantes, la verdad.

Si vas al futbol, encontrarás que el estadio, hasta el último milímetro está plagado de anuncios y no sólo eso, sino que aún los mismos jugadores llevan un anuncio de cemento en una nalga y uno de un prestigiado banco en la otra.

Una de estas plagas atosigantes —participio activo del verbo atosigar que significa “quítate que me ahogas”— son los llamados infomerciales.

Infomercial es un vocablo inventado por los mismos medios y por los anunciantes. Se supone que se refiere a mensajes que a la vez informan y anuncian.

Aquí tiene usted este aparato, el nuevo Beauty Form… el nombre en idioma extranjero es muy importante porque apantalla y hace pensar a los clientes potenciales que es un producto de fama internacional. Es muy fácil utilizarlo para tener unas piernas preciosas y bien torneadas.

Usted puede adquirir el Beauty Form por el cual sólo tendrá que pagar una cantidad ridícula. El Beauty Form está científicamente diseñado para activar la circulación de la sangre que es la base para tener unas piernas bellísimas. Luego vienen unos testimonios. Sale una chica guapa y dice: “desde el primer día en que usé Beauty Form, estoy feliz con mi nueva figura espectacular. Ya conseguí un nuevo trabajo, ya tengo novio y estamos haciendo planes para casarnos muy pronto. ¡Gracias Beauty Form!”.

Para acabar de convencer a sus posibles clientes le mostrarán el clásico “antes y después” y dirá el locutor: No lo piense más. Pídalo ahora mismo. Pero ¡espere! Si lo hace dentro de la próxima hora obtendrá un 50% de descuento sobre su precio original… Sí, un 50% de descuento sobre el precio original que no dijeron cuánto es.

Además, si hace su pedido ahora mismo le enviaremos totalmente gratis un instructivo para sus ejercicios… Totalmente gratis, como si pudiera ser parcialmente gratis.

Y así siguen las falsedades, no en todos los casos, pero sí en muchos de esos famosos anuncios llamados infomerciales.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Karla Ruiz: ¿Cómo se dice, una vacación o un día de vacaciones?

LE RESPONDO: Un día de vacaciones.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Una dictadura es un régimen en el que la gente recita en lugar de pensar.