UN SALTITO Y OTRO SALTITO

"¡Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa...!"

Así decía una canción rítmica muy antigua, en los buenos años del rock. ¿Y por qué me acordé de ella? Pues porque estaba viendo y asombrándome con todas las derivaciones que tiene el verbo saltar y el sustantivo salto.

Cuando uno menciona el verbo saltar, lo primero que se nos viene a la mente es que casi es sinónimo de brincar, porque también puede ser que un artista incipiente de pronto salte a la fama, o que un osado aficionado a los altos vuelos se atreva a saltar con un paracaídas desde algún avión, como lo hacen muchos nada más como deporte, porque les gustan las emociones fuertes.

Los nadadores o clavadistas saltan desde el trampolín pero también puede suceder que cuando usted esté haciendo la transcripción de un texto, se salte un renglón, o sea que lo omita accidentalmente.

Cuando estamos encendiendo algo de leña o carbón para preparar una exquisita carne asada, hay que tener cuidado porque puede ser que salten chispas, pero también cuídese de no decir que lo que saltan son "chispas encendidas" porque esa expresión es un rotundo pleonasmo pues las chispas si no están encendidas no existen, o sea que con decir chispas es suficiente, porque todas las chispas tienen que estar encendidas.

En el estadio los aficionados saltan de alegría cuando los jugadores de su equipo favorito saltan a la cancha y más se emocionan cuando el equipo adversario estuvo a punto de meter un gol, pero el portero lo evitó dando un tremendo salto que hasta parecía que iba volando.

El salto puede ser también una caída de agua, que se convierte en atracción turística porque siempre es bello y emocionante ver caer un gran caudal de agua desde la montaña y formando una catarata que se presenta majestuosa ante los ojos sorprendidos del turista.

Un delincuente que huye por un bosque para evitar su detención, andará a salto de mata, hasta que la policía lo detecte y lo aprehenda para que aprenda a portarse bien.

En donde también hay muchos saltos es en las competencias deportivas internacionales como son, por ejemplo, los juegos olímpicos donde se compite en salto de longitud y en salto de altura con garrocha y sin garrocha y en el circo habrá un trapecista o un acróbata que haga un salto mortal, llamado así porque es muy peligroso y si le falla lo más probable es que no salve su vida al caer.

Existe también el salto de cama, que es una batita que usan las damas -algunas, no todas- para levantarse de… pues de la cama-, aunque todavía tengan los ojos chinguiñosos y la boca con sabor "a centavo" porque apenas van al baño después de dormir y van a hacerse sus primeras abluciones, que son acciones de lavarse, cara, boca, dientes y todo lo demás.

ME PREGUNTA Lilia Pérez: ¿Qué es un salterio?

LE RESPONDO: El salterio es un instrumento musical que consiste en una caja de madera sobre la que se extiende una serie de cuerdas que se tocan con un martinete o con uñas artificiales o naturales.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Moral y físicamente, el ser humano superior es aquel que une la más delicada sensibilidad a la voluntad más fuerte.