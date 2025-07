ESTAS FRASES NO SON LITERALES

¿Alguna vez le han dicho que "dio en el blanco"? Seguramente sí y no tiene que ser necesariamente en un campo de tiro. La expresión "dar en el blanco" muy frecuentemente se usa en sentido figurado -es decir, no de manera literal- con el significado de acertar, adivinar o ganar. "Con tu comentario tan acertado, has dado en el blanco", o sea que hiciste el comentario exacto como si hubieras adivinado cuales eran las circunstancias del caso.

Ahora permítame ponerme un poco gramatical para comentarle que estas frases se llaman locuciones verbales y se aplican con frecuencia en sentido figurado. Si digo que "le dieron luz verde" a mi proyecto, por supuesto que no me estoy refiriendo a un semáforo, sino a que me autorizaron para que siguiera adelante con ese proyecto que puse a consideración ante los ejecutivos de la empresa. Les pareció muy bien y por eso me lo aprobaron y puedo seguir avanzando con él.

En alguna empresa en la que trabajé hace tiempo escuché al jefe decir que "lo sacaba de sus casillas" que nada más dieran las cinco de la tarde y todos "aventaran la cuchara" y se largaran a sus casas. Eso decía ese señor, aunque para que lo saquen de sus casillas no es necesario que esté realmente dentro de alguna o de muchas casillas, porque esa expresión indica simplemente que se alteró demasiado y cuando se pone así, ya no puede controlarse.

Los que "avientan la cuchara" significa que hacen lo que haría un albañil que es el que trabaja con una herramienta llamada precisamente "cuchara de albañil" y que se usa para aplicar la mezcla en los muros de una construcción y que al dar exactamente la hora de salida, el tipo suelta la herramienta sin importarle más nada y se va, negándose rotundamente a seguir trabajando.

Una persona que tiene alguna obsesión, por ejemplo, una señora que le dedica mucho tiempo a contar chismes se dice que lo hace "desde que Dios amanece" o bien que se pasa practicando ése que es su deporte favorito -el chismear- "desde que canta el gallo". ¿Y cuándo canta el gallo? Pues cuando amanece, es decir cuando empieza el día.

La persona que "resultó blanco" de los chismes va y "se lo echa en cara" al chismoso o chismosa, es decir que le reprocha, le reclama, digamos que le recrimina su actitud, que eso significa esta última frase.

"Sudar la gota gorda" es hacer algo con gran esfuerzo, trabajando intensamente hasta agotarse que es igual que cansarse mucho, extenuarse o fatigarse totalmente hasta quedar exánime que, ahora sí literalmente, significa "quedar sin alma" en lugar de decir que la persona quedó sumamente debilitada, sin aliento, al borde del desmayo.

ME PREGUNTA Guadalupe Perales: ¿Qué significa la palabra "perspicaz"?

LE RESPONDO: Es un adjetivo que quiere decir que alguien es ingenioso y muy agudo en sus pensamientos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La felicidad es como una neblina ligera: cuando estamos dentro de ella, no la vemos.