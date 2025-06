NUESTRO QUERIDO LENGUAJE

Tengo un amigo que es banquero y se pasa el día en el country club mientras su señora se va de shopping al mall porque tiene ganas de comprarse unos chortsitos, en una tienda de ropa casual.

Tal vez luego pasará a un Walmart a comprarse algo de makeup y también shampoo porque ya se le terminó. Luego irá por los niños al American School en donde tienen una miss que les dice que lleven siempre su sandwich en un tupper.

Nos encantan, nos fascinan, los vocablos extranjeros, tanto que los usamos a cada rato, ¿a poco no? Muchos de ellos son innecesarios, porque si hay algunas palabras que pedimos prestadas a otras lenguas porque a la nuestra le faltan, pero es otra cosa diferente el hacerle agregados al idioma nada más porque se nos hace elegante o porque está de moda.

Al vestíbulo de un edificio, especialmente si se trata de un hotel, va a ser muy difícil que dejemos de decirle lobby y es probable que cuando vayamos a comer, el mesero nos pregunte si queremos pasar al buffet. La palabra buffet está aceptada pero no así, sino como bufé, con una sola 'f' o bien, con una sola 't' al final: bufet, aunque a decir verdad muy pocas veces he visto que alguien la use así.

El country club pues es el club campestre que ya aparece en muchos lugares como tal. Ahí se juega el golf y en este deporte hay muchos vocablos que la costumbre hace necesarios. Por ejemplo, el green que es el pasto fino rasuradito que se encuentra alrededor del hoyo, no creo que alguna vez se le llegue a llamar "verde" aunque esa sea su traducción.

Si usted escucha la radio, se da cuenta que se transmiten spots con slogans… es decir, anuncios cortos y frases o lemas publicitarios. En la televisión el éxito se mide por el rating y los modelos son escogidos por su look en un casting. En el estudio vemos un letrero rojo que avisa cuando se está "on air" y escuchamos cuando el floor manager grita ¡corre videotape! mientras el escenógrafo pega todo con masking tape.

Al dar el cue, con la cámara en close up, el conductor del noticiero lee sus notas en el teleprompter, y ya para terminar hace zoom back y el switcher se va a fade out.

Pues así es como aquí en México se habla en español, ¿cómo la ve?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Darío Menchaca: Por más que he buscado en el diccionario la palabra masiosare no la encuentro. ¿Puede decirme usted qué significa?

LE RESPONDO: Masiosare no es una palabra, es una expresión que consta de tres palabras: mas si osare. El Himno Nacional Mexicano dice "mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo…" que significa "pero si se atreviese un enemigo extranjero a profanar con su pie tu territorio…"

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Los locos abren caminos que después recorrerán los sabios.