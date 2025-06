PALABRAS MATONAS

Matar es quitarle la vida a alguien, pero hay muchas maneras de matar y que no necesariamente son formas de quitar la vida. Si tú tienes una ilusión y viene un tipo y te desengaña haciéndote ver que tu ilusión es irrealizable entonces al fulano ese le vamos a decir que es un matailusiones como tantos que hay en este ingrato mundo.

El futbolista que recibe la pelota en un pase y la inmoviliza se dice que "la mata" y había un futbolista muy bueno al que llamaban "el matador" aunque en realidad el matador no es muy propio del futbol sino de la fiesta de los toros porque así se le llama al torero que mata toros. Olé mataor, que ha hecho usté una soberbia faena. Hoy en día hay mucha gente que está en contra de esta actividad, y por supuesto, los toros también.

Un tipo que se dedica a matar reses en un rastro es un matarife, palabra que se le aplica también despectivamente a los que matan gente a sueldo, aunque esos más que matarifes son matones. Matona se le llama últimamente a una acción muy determinante, muy efectiva, como las frases matonas se escuchan por ahí: "Nos perdemos los mejores momentos por revivir mentalmente los peores momentos. ¡Vive el presente!". Esa es una de las matonas frases con las que un reconocido motivador nos levanta el ánimo… ¿ya sabe quién es?

Una acción en la que se mata mucha gente es una matanza, aunque en el norte le diríamos mejor una matazón. Matanzas es una ciudad cubana a la que apodan La Atenas de Cuba porque hay ahí un gran desarrollo cultural. De ahí de Matanzas, cuyo nombre completo es San Carlos y San Severino de Matanzas, surgió la Sonora Matancera, quizá el grupo de música tropical más reconocido en el mundo y el que nos ha dado muchos ritmos como el danzón, el mambo y el chachachá y una gran cantidad de grandes intérpretes que empezaron su carrera siendo vocalistas del grupo como Benny Moré, Celia Cruz, Bienvenido Granda, Celio González y muchos más.

Si platico algo extraordinario que me sucedió y tú platicas algo que es más increíble aún, te diré que "ya me mataste el gallo" porque hay mucha gente que tiene esa obsesión de decir: "eso que te pasó no es nada comparado con lo que me pasó a mí…"

Estas son algunas de las aplicaciones del verbo matar y estoy seguro de que usted conoce muchas más… ¿verdad que sí?

ME PREGUNTA Esthela Ortiz: ¿Qué significa la palabra "chosnieto"?

LE RESPONDO: La palabra es chuznieto y es lo mismo que chozno, un hijo del tataranieto.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dijo Aristóteles: "El habla es la representación de la mente y la escritura es la representación del habla".