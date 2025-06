Las palabras tienen la palabra

Es muy común que esté en una conversación con uno o varios amigos y de repente alguno de ellos suelta alguna frase que por lo general es muy conocida, pero luego se quedan un segundo en silencio y me preguntan: oye, ¿de dónde salió esa frase? Yo les contesto: ¡pues yo qué sé!

No se crea, no les contesto así, pero como ellos saben que le dedico mucho tiempo al tema del lenguaje y que escribo este tipo de artículos como el que está usted leyendo ahora, pues suponen que me sé el origen de absolutamente todas las frases que existen en el mundo. Sí me sé muchas, pero es imposible saberse todas… ¡son muchísimas!

¿Cómo qué frases? Le voy a compartir algunas aquí como ejemplo y explicadas, para que no diga… aclarando que algunas de estas frases las conozco desde hace tiempo pero muchas otras las acabo de descubrir. Ahí le van:

Si usted se lleva un chasco está diciendo que se lleva un desencanto, una gran desilusión porque resulta que algo no es lo que usted esperaba. Sí ok, pero ¿qué es el chasco? Los lingüistas concuerdan en que chasco es un sustantivo que deriva de chascar, un verbo que nace de una voz onomatopéyica, es decir, del ruido que hacemos con la boca cuando algo no nos gusta… chst… algo así. De ahí sale el chasco.

Cuando el chamaco no nos hace caso y desobedece o nos da la contraria, decimos que es "más terco que una mula", que en otros lados dicen: "más tozudo que una mula vieja". Esta frase no necesita mucha explicación, porque obviamente se refiere a alguien terco, que cree tener siempre la razón o no acepta consejo. ¿Y por qué la mula? Ah pues, ¿ha visto usted una? Son bien mulas las mulas, o sea que se comportan de esa manera, con terquedad.

Si "dejaste a alguien colgado" significa que lo abandonaste, que lo dejaste sólo en una situación complicada, además de que le dejaste un "mal sabor de boca" porque aquella persona se quedó en una situación muy desagradable, y esa experiencia permanece por un buen tiempo, como el sabor en el paladar.

Y ya casi me tengo que ir porque se termina este espacio, y al hablar de ausencias me acuerdo de la frase que dice "brillar por su ausencia", que tiene un significado irónico para indicar que algo o alguien no está y por eso mismo destaca, porque su ausencia.

Así que entonces, ahora me toca a mí "brillar por mi ausencia". ¡Nos vemos!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Ximena Esparza: ¿Existe la palabra "godín"?

LE RESPONDO: Pues sí existe, aunque no está en el diccionario porque es un modismo. "Godín" es una forma corta de "Godínez" y se usa para referirse a aquellos que trabajan en un ambiente de oficina. Se le atribuyen diversos orígenes a "Godínez", todos inciertos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El insulto es el arma del ignorante para defender su incapacidad de dialogar.