Las palabras tienen la palabra

Tanto que hablamos y escribimos acerca de la semántica, la ciencia que estudia el significado de las palabras, hasta que de pronto un amable lector nos plantea la duda que se revierte o sea que suena como al clásico "machetazo a caballo de espadas". "Bueno y ¿qué significado tiene el significado?"

"¿Cómo dijo?" le preguntamos, porque de pronto la idea no queda muy clara a simple vista.

"Digo que ¿cuál es el significado de la palabra significado?" insiste el lector.

¡Ah, claro! Mire usted, ahora se lo digo: el verbo significar se forma con la partícula sign o signi, que viene siendo equivalente a "signo" o "señal", y facere, que en latín quiere decir "hacer". O sea, que "significar" es algo que indica o que da indicio de una cosa distinta.

También "significar" es ser una palabra o frase, expresión de un pensamiento, una idea o algo material. Ahora que, el verbo, en su versión reflexiva "significarse", indica distinguirse por tener alguna cualidad.

Hay otros verbos que toman como base la partícula sign, por ejemplo: persignarse y resignarse.

Persignarse agrega a la multimencionada partícula, el prefijo latino per que denota intensidad. Persignarse es hacer con los dedos la señal de la cruz con la que los católicos declaran que lo son, porque creen en Cristo cuyo símbolo es precisamente la cruz.

Fíjese por favor que este verbo no es persinarse sino persignarse, o sea que esa 'g' que va dentro de la palabra no se debe suprimir. Lo señalo porque es un error muy común y la palabra persinar no está en el diccionario… todavía.

"Resignar" deriva del verbo latino resignare que significa "romper el sello de un escrito para abrirlo". Usted sabe que antiguamente, cuando se enviaba un escrito, éste llevaba un sello que sólo podía romper el destinatario. Bueno, pues ése es el significado original de "resignar" que, por extensión, viene quedando en anular algo, quitarle valor. Por eso, para nosotros, el que se resigna es el que se anula, el que se quita a sí mismo todo valor y acepta o se somete a la decisión de otro.

La partícula sign da también lugar a otros vocablos como "consigna", que es una orden o instrucción que da un superior y que debe aplicarse sin excepción. Por ejemplo: Tenemos la consigna de no dejar entrar a nadie.

El verbo "consignar" es poner algo o a alguien a disposición de la autoridad judicial. ¡Cuántas veces hemos visto ese clásico letrero que dice: "La persona que tire basura en este lugar será consignada a la autoridad…" e invariablemente, el susodicho letrero está rodeado de montones de cerros de basura!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Jimena Villalón: ¿Cómo se escribe la palabra estreñido? ¿Así o con 'x', extreñido?

LE RESPONDO: Lo correcto es estreñido. "Extreñido" con 'x', no existe.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Saber es relativamente fácil. Querer y hacer de acuerdo con lo que uno quisiera, eso sí es difícil.