Las palabras tienen la palabra

Hay muchos compositores que crean canciones y se inspiran en diferentes temas para hacer una pieza. Uno de ellos —un tema— es definitivamente uno de los más frecuentes: el amor, el que se da en dos sentidos principalmente.

Uno es el amor dulce, tierno, cariñoso, bien correspondido. Como decía Álvaro Carrillo: Amor mío tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor… ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad.

El otro es el amor mal correspondido, el de yo te quiero pero tú a mí no. ¡Las canciones de “dolidos” que tanto nos encantan, aunque no estemos “dolidos”. Por ejemplo, si recordamos aquella melodía llena de rencor y resquemor: Me haces menos y ese es mi coraje y si no te gusta lo que traje, adiós que de algún modo seguiré mi viaje... Que quiere decir que si no me pelas ya no voy a andar de menso buscándote y rogándote y me voy en busca de nuevos horizontes… Hace muchos ayeres, el charro cantor Jorge Negrete llegaba en su precioso caballo al balcón de su amada y le decía entonando una bella canción en serenata: Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas juntitas toditas ellas iluminan como tú… pero al rato andaba todo compungido con el orgullo arrastrando y se quejaba desde una vez que rogué ya me decían el rogón y por eso a capricho lo he llevado de no rogarle a naiden con mi amor. De perdido debía buscar una maestra y rogarle que le diera unas clasecitas para que aprendiera que no se dice “naiden” sino “nadie”.

Al que de plano no le avergonzaba rogar era a José Alfredo Jiménez y confesaba que lo hacía hasta el cansancio: me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero…Sin embargo en otra canción, seguramente dedicada a otra “ella”, le decía muy romántico: Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé que noche con noche va creciendo más y más…Eso sucede en Cuando sale la luna, una canción que ha llegado a lejanas tierras y que ha florecido en labios de cantantes internacionales como la griega Nana Mouskouri y la peruana Tania Libertad.

Si hablo de Jorge Negrete no puedo olvidar a su homólogo, el también charro cantor Pedro Infante que cuando cantaba en plan de despecho decía: Si no me quieres, ni modo. De amor no voy a morirme. Se sufre cuando se quiere pero se aprende a olvidar también… pero cuando andaba en plan romántico se ponía tierno como un elote tiernito y cantaba: ¡Ay qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar…! y remataba exclamando: ¡Viva mi vida, mi cariñito que tengo aquí…! Pues yo termino diciendo sin cantar, porque canto muy feo, pero exclamando que ¡Viva el amor…! que nos ha regalado tantas y tantas bellas composiciones que nos alegran esta vida sin importar que sean de amor tierno o de amor despechado, pero que le ponen un toque de alegría a nuestra existencia.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Carmen S.: ¿Es correcto “has” y también “haz”?

LE RESPONDO: Has y haz, son ambas válidas porque son formas diferentes.

“Has” es forma del verbo haber y “haz” es imperativo del verbo hacer. En el Diccionario de la RAE viene con ‘z’ porque es también un sustantivo que significa “atado o manojo”.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La memoria es grande en recuerdos por lo que muestra, pero es más grande por lo que esconde.