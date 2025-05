Las palabras tienen la palabra

PLUS ES MÁS… Y MÁS

Hoy le tengo a usted la palabra "harto" que significa cansado, saciado, fastidiado. En otros casos se aplica también como bastante. Existe también la palabra "arto", que es un tipo de plantas espinosas que se usan para formar vallas en algunas propiedades. Por acá está la palabra "jauto" que se refiere a algo que no tiene mucho sabor, algo insípido y sin sal.

Me preguntan acerca de la palabra "lego". Por una parte es alguien que no tiene órdenes clericales. En un convento probablemente encontremos religiosas, sacerdotes y legos, que son los que no pertenecen a alguna orden religiosa. Tiene el mismo origen y en este sentido significa prácticamente lo mismo que la palabra "laico" que se aplica a los que no tiene religión alguna.

Lego también se puede asignar a una persona que está falta de información o de conocimientos acerca de una materia en particular, por ejemplo: "soy lego en lo que se refiere a la medicina", que quiere decir que la persona no conoce nada acerca de ese tema. Otro vocablo que provoca dudas es el verbo refocilar. Refocilar es regodearse, es decir recrearse, disfrutar intensamente algo grosero.

La palabra "plus" es latina, pero ya está incorporada al idioma español con el significado de "más". El diccionario dice literalmente que plus significa "gratificación o sobresueldo que suele darse a la tropa en campaña y en otras circunstancias extraordinarias". En nuestro lenguaje cotidiano, se usa con frecuencia refiriéndose a algo extra que se da en una transacción determinada. ¿Y existe el plural de "plus"? Eso me preguntaron y les dije: fíjese que sí. El plural de "plus" es "pluses". Suena algo extraño pero así es.

En cuanto a las expresiones compuestas surgen muchas dudas acerca de que si las palabras van juntas o separadas. Pues mire, en algunos casos sí y en otros no. Por ejemplo, es "de acuerdo" y no "deacuerdo", es "por supuesto" y no "porsupuesto", es "a veces" y no "aveces".

En cambio, hay algunos adjetivos que pueden escribirse juntos como "malagradecido", "malpensado", "malcriado" "maleducado" y muchos más. Por lo general en estos casos se permite unirlos o no.

Así mismo sucede con la expresión "así mismo". Puede escribirse "asimismo" o "así mismo".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Liliana Ferrara: ¿Es correcto referirse a una manada de puercos?

LE RESPONDO: Lo más adecuado para referirse a un grupo de puercos o de jabalíes es la palabra piara.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Cualquier necio puede escribir en lenguaje erudito. La verdadera prueba es el lenguaje cotidiano.