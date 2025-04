Las palabras tienen la palabra

Tan pronto te bajas del taxi —o autobús, coche, o lo que sea que te haya llevado hasta tu hotel— y te aborda el servicial botones. “Bienvenido señor, es un verdadero placer tenerlo de visita, permítame ayudarle con su equipaje…” y para cuando termina de decir esto el señor ya desapareció con tu maletita. ¡Espérese!

Me llama la atención la definición que la Real Academia Española le da a la palabra botones: “persona generalmente joven que sirve en hoteles y otros establecimientos para llevar los recados u otras comisiones que se le encargan”. ¿Generalmente joven? Porque yo he visto algunos botones que no son precisamente unos chamacos, pero te explican con la misma claridad, cuando te muestran tu habitación: “…y este es el baño.” ¡No me diga! Pensé que era un comedor. No me vaya a querer explicar cómo se usa, señor botones.

La pregunta más común es: ¿y por qué se les llama botones a los botones… de los hoteles? En general, existen dos versiones: una dice que se llaman así porque son ellos quienes operan los botones del elevador en los hoteles, pero entonces, ¿en dónde me dejan al elevadorista o ascensorista?

La otra explicación me parece más lógica y ésta sostiene que el nombre del botones viene de la indumentaria tan característica que portan, que incluye un saco con muchos botones. ¡Pero no todos llevan botones! Dirá mi observador lector y tiene razón; actualmente no todos los uniformes de los botones llevan muchos botones, pero el diseño original sí los lleva, con la clara intención de que uno pueda reconocer instantáneamente al botones y no vaya a andar pidiéndole un taxi o dejándole la maleta a cualquier señor que porte un saco. La Academia respalda esta versión, diciendo que la palabra botones viene de botón… y para muestra sólo basta un botón. Aquí queda bien este conocidísimo refrán, que usamos cuando no es necesario demostrar todo sobre cierto tema, porque con un ejemplo basta para deducir con facilidad todo lo demás. Entonces, con enseñarle el diccionario donde dice que botones viene de botón¸ bastaría para demostrarle la veracidad de la versión.

Conocemos también cuál es la función de los botones, pero los de la ropa.

Un botón es una pieza que se introduce en un ojal para sujetar o abrochar la prenda, una camisa, por ejemplo. Esa pequeña pieza, que puede ser materiales como plástico o fierro, puede llegar a convertirse en un peligroso proyectil, especialmente cuando se nos ha pasado el año sin poder hacer la dieta y la ansiedad resultante ha producido que engordemos más y ya no nos quede la ropa. Luego uno se sienta y los botones de la camisa o saco se ponen en severos aprietos —especialmente los que están cercanos al área abdominal— y se someten a una tremenda presión que, si el hilo que los retiene se rompiese, se convertiría en un proyectil letal… de perdido, sí le saca un ojo a alguien. ¡Cuidado con el botonazo! Un botón realmente mortífero sería el que acciona una bomba nuclear, por ejemplo; otros son más amigables y nos hacen la vida más sencilla: el botón para abrir el garaje, para encender la computadora o la televisión, para apagar la luz, etc. También una flor, cuando todavía no se ha abierto y está protegida por sus mismas hojas, se le conoce como botón.

Existen otros tipos de botón, pero me he terminado el espacio y tengo ahora que despedirme de usted, antes de que alguien presione el botón de apagar. ¡Hasta luego!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Gerardo Hernández: Sr. Juan, lo saludo con gusto. En nuestra rica y variada cocina mexicana, hay un exquisito platillo que se llama Chiles en Nogada. Le pregunto, ¿qué es nogada?

LE RESPONDO: Es un gusto saludarle. La nogada es la salsa que se le pone al chile de este platillo, la cual está hecha a base de nuez. La palabra “nogada” proviene del latín nux, que significa “nuez”.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La vieja práctica de un tirano es usar a una parte del pueblo para someter a la otra parte.